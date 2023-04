Курти обвини Белград за ниската избирателна активност в Косово

Той съобщи, че местните избори в четири общини в северната част на страна са преминали без инциденти.

"За съжаление постоянните заплахи и усилията за сплашване от страна на Белград доведоха до ниска избирателна активност. Честито на победителите, очакваме с нетърпение да работим заедно!", написа още косовският премиер.

Изборите в Северно Косово се наложиха, след като през ноември миналата година сръбските представители напуснаха косовските институции в условията на напрежение заради смяната на сръбските регистрационни номера на автомобилите с косовски. ОЩЕ: Сърбите бойкотират изборите в Северно Косово

Local elections in four municipalities in the north of Kosova were held yesterday without incidents. Unfortunately, the persistent threats and intimidation efforts by Belgrade resulted in low voter turnout. Congratulations to the winners, we look forward to working together!