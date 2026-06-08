Курти печели изборите в Косово, но няма да има мнозинство

Партията на косовския премиер Албин Курти спечели най-много гласове на предсрочните избори в неделя, съобщава АФП. Той обаче няма да разполага с достатъчно мнозинство, за да управлява самостоятелно, като предстоят трудни преговори за формиране на коалиция. Още: Косово одобри правителството на Курти

Трудни преговори за формиране на коалиция

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На третите избори в Косово за малко повече от година партията на Курти "Ветевендосе" спечели близо 43% от гласовете, според резултатите от почти всички избирателни секции.

Вотът отбеляза и ниска активност.

Опозиционната Демократическа партия на Косово (ДПК) и Демократичната лига на Косово (ДЛК) събраха съответно 21% и 17% от гласовете.

Изборите се проведоха на фона на нарастващо недоволство на избирателите от застоя в най-младата страна в Европа.

Поляризираният парламент на Косово не успя да избере президент през април, задълбочавайки политическата криза, която обзема страната след неубедителните парламентарни избори през февруари 2025 г.

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