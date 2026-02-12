Косово одобри правителството на Курти

Новият парламент на Косово бързо одобри ново правителство, водено от премиера Албин Курти. С това се слага край на едногодишна политическа патова ситуация в балканската страна, съобщава АП. "Днес ние сме най-демократичната страна в региона, постижение както на нашето общество, така и на нашите институции, и този стандарт трябва да бъде запазен и развит", каза Курти.Депутатите подкрепиха кабинета на Курти с 66 гласа "за" и 49 "против" в 120-членното събрание. Гласуването се проведе само часове след като парламентът се събра за първи път от предсрочните избори през декември.

Курти си осигури нов мандат

Снимка: БГНЕС

Курти си осигури нов мандат, след като неговата партия "Самоопределение" спечели 57 места в парламента през декември. Партията сформира съюз с няколко етнически малцинствени групи. В речта си пред парламента Курти обеща да се бори с корупцията и да инвестира в отбраната в страната.

Бившият министър на правосъдието Албулена Хаджиу бе избран за председател на парламента.

Предсрочните избори на 28 декември бяха насрочени, след като партията "Самоопределение" не успя да сформира правителство, въпреки че спечели най-много гласове на изборите през февруари 2025 г. Това доведе до парализираща политическа безизходица през цялата минала година.

Формирането на новия парламент беше допълнително забавено от преброяване на гласовете поради широко разпространени нередности.

Бившата сръбска провинция Косово обяви независимост през 2008 г. след войната от 1998-99 г., която приключи след водената от САЩ интервенция на НАТО. Сърбия не признава разделението и напрежението тлее оттогава.

Новият парламент трябва да одобри тазгодишния бюджет, който беше забавен поради политическата криза. Законодателите също така трябва да изберат нов президент през март, тъй като мандатът на настоящия президент Вьоса Османи изтича в началото на април.

50-годишният премиер Курти дойде на власт през 2021 г., след като за кратко заемаше поста и през 2020 г., по време на пандемията от COVID-19. Бивш политически затворник по време на сръбското управление в Косово, Курти зае твърда позиция в преговорите с посредничеството на Европейския съюз (ЕС), за ​​нормализиране на отношенията с Белград.

Косово и Сърбия трябва да нормализират връзките си, ако искат да се присъединят към 27-членния блок.

