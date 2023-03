Курти: Сърбия явно е решила да не преговаря добросъвестно

Той коментира думите на президента на Сърбия Александър Вучич, че Сърбия ще се противопостави на членството на Косово в ООН. Според него това би представлявало явно нарушение на чл. 4 от предложението на ЕС. ОЩЕ: Вучич: Няма никакво споразумение, няма да пусна Косово в ООН

Припомняме, че преди дни ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел беше домакин на среща с Курти и и Вучич. Малко след срещата ЕС публикува план от 11 точки за нормализиране на отношенията, като тогава стана ясно, че този план се подкрепя принципно и от двете страни. ОЩЕ: В 11 точки: Ето как ЕС вижда трайния мир между Сърбия и Косово

Serbia's President vowed last night to oppose Kosova's membership in the UN. This would constitute a clear breach of Art. 4 of the EU proposal. Normalization of relations is possible only if both parties negotiate in good faith. Serbia has apparently decided not to do so.