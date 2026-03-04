Войната в Украйна:

Лидерът на гръцките комунисти: Дронове са били насочени към базата Суда

04 март 2026, 17:21 часа 123 прочитания 0 коментара
Лидерът на Комунистическата партия на Гърция Димитрис Куцумбас е заявил в сряда, че два от дроновете, прихванати близо до кипърското въздушно пространство, са били насочени към военноморската база на САЩ и НАТО в залива Суда на остров Крит, предаде гръцкото издание Kathimerini. Куцумбас добави, че това не е просто негова оценка, а информация, която той „е в позиция да знае“.

Гръцкото издание изглежда се съмнява в достоверността на думите на гръцкия политик и допълва, че той не е уточнил за кои инциденти с дронове говори и не е предоставил доказателства в подкрепа на твърдението.

Базата в Суда е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника. Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег. 

Шпионажът над Суда

Припомняме, че във вторник 36-годишен грузински гражданин бе арестуван по подозрение в шпионаж на американска военноморска база в залива Суда на остров Крит. Разследват се потенциални връзки с лице в Иран чрез мобилно приложение, съобщи източник от гръцкото разузнаване.

Припомняме, че през юни гръцката полиция арестува друг мъж по подозрение в шпионаж, който също бе отседнал в продължение на дни в хотел близо до военноморската и военновъздушна база в Западен Крит. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа 

Деница Китанова
