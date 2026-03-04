Европейският съд по правата на човека осъди България на 3 март

България е нарушила правата на Елка Атанасова, като не е предприела навременни и ефективни действия срещу незаконния въгледобив под дома ѝ в пернишкия квартал „Рудничар“. Решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 3 март идва, след като българските институции и съдилища не осигуриха ефективна защита срещу продължителния риск за жилището на семейството ѝ. Делото беше заведено от Елка Атанасова (сменила фамилията си от Тишина в хода на делото) с подкрепата на Екологично сдружение „За Земята“, "Грийнпийс" – България и правозащитната организация Client Earth.

Решението на съда в Страсбург потвърждава, че държавата има задължението да гарантира правото на собственост на гражданите, като предприема реални и адекватни действия за това. „Институциите са били добре запознати с незаконния въгледобив и риска за гражданите години наред, но вместо да предприемат действия, всяка е указвала на другата на направи това. Съдът в Страсбург ни казва, че това „прехвърляне на топката“ между институциите нарушава правата на гражданите и международните задължения на страната ни.“ казва Регина Стоилова, един от адвокатите по делото.

Как започва всичко?

Случаят води началото си от далечната 2010 г., когато под къщата на семейството започват незаконни изкопни дейности. В продължение на години майката на Елка подава сигнали до общината, полицията, прокуратурата и Министерството на енергетиката. Всичко е подробно документирано, с входящи номера, дати и описания на риска - общо 76 страници с детайлно описание на ударите на кирките и мъжките гласове, които се чуват в дома, както и страха от среща с незаконните копачи или от срутване на къщата. Полицейските проверки и няколкото нищожни глоби, наложени през годините, не спират копачите.

Снимка: БГНЕС, илюстративна

През 2013 г. В района на Рудничар започват да се активират свлачища. Отварят се дупки с диаметър от 1–1,5 метра и пукнатини в земята от няколко метра. Едно от свлачищата от 2015 г. сериозно уврежда основите на къщата на Елка, стените се напукват, а имотът е обявен за опасен. Още тогава рискът от срутване, животът в постоянно безпокойство и липсата на адекватна реакция от институциите принуждават Елка да напусне дома си и да започне отначало другаде. След неглижирането на случая от общинските институции и съд тя се обръща към Европейския съд по правата на човека.

„Това решение е ясен сигнал, че държавата не може да абдикира от задълженията си, когато гражданите ѝ са изправени пред реална и продължителна опасност. Незаконният въгледобив в урбанизирана територия не е частен проблем – той е въпрос на върховенство на правото“, коментира Радостина Славкова от „За Земята“.

Прецедент

Решението на ЕСПЧ създава важен прецедент за случаи, свързани с екологичен риск, индустриална безстопанственост и институционално бездействие. То задължава българската държава не само да изплати справедливо обезщетение, но и да гарантира, че подобни нарушения няма да се повтарят.

„Казусът е показателен за ролята на гражданските организации в отстояването правата на хората. Две български организации и една международна работят над десет години за решението на Съда по правата на човека, което присъжда обезщетение за претърпените вреди, но по-важното — потвърждава задължението на институциите да предприемат адекватни действия, когато правата на гражданите са под риск“, коментира Регина Стоилова.

