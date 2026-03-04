Оратница се завръщат в София със "SPOILER ROOM" на 14 март

Оратница представят "SPOILER ROOM". Това е концерт, в който публиката е основен елемент. Кои са Оратница? Те са българската музикална група, която от 2009 г. насам смесва автентичен фолклор с модерни елементи и представя музиката си пред публика в Европа, Русия, САЩ, Канада и Югоизточна Азия. След третия си албум "Фолкрон" започват работа по своя четвърти студиен проект "Стопан".

На 14.03.2026 г. в "Топлоцентрала" групата ще превърне сцената в център на събитията с новия си концептуален концерт "SPOILER ROOM". Това специфично музикално преживяване ще разчупи границата между артист и публика. Така те ще загатнат части от чисто новия албум, който предстои да излезе съвсем скоро. Вратите се отварят в 20:00 ч, а билетите Early Bird вече са достъпни онлайн на цена 10 €.

Това няма да бъде обикновен концерт. Сцената ще бъде разположена в центъра на пространството, а публиката - навсякъде около нея. По време на вечерта групата ще заснеме официалното музикално видео към песен от предстоящия си албум, като зрителите ще бъдат активна част от процеса. Присъстващите ще могат да снимат с телефоните си и да изпратят кадрите си, които ще бъдат включени в общ финален клип.

На сцената и зад пулта ще съберат талантливите диджеи: Horhe, Kottarashky & Sando, Johnny Free D, Dharba. Концепцията следва духа на формата "Boiler Room": близка дистанция, силна енергия и пълно потапяне в музиката.