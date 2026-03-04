Заради дрон: Гръцки F-16 се издигнаха над небето на Кипър (ВИДЕА)

Два от гръцките изтребителя F-16 в Кипър излетяха в сряда след като около 9:30 ч. сутринта е бил забелязан дрон близо до ливанското въздушно пространство, потенциално насочен към базата британската военна база в Акротири. Не беше ясно веднага дали дронът е бил прехванат или свален, пише гръцкото издание Kathimerini. Като предпазна мярка въздушното пространство над международното летище в Ларнака беше временно затворено, което принуди полет на Aegean Airlines, пътуващ за Ларнака, да се върне в Атина.
"Подозрителен обект е открит във въздушното пространство близо до Ливан. От превантивни съображения са взети всички подходящи мерки от компетентните органи за разследване на инцидента и, ако е необходимо, за справяне с него. Ще последва актуална информация за резултата", написа говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис в платформата Х, а по-късно добави, че инцидентът е приключен.
Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026
Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη…
Припомняме, че още в понеделник Гърция изпрати фрегати и F-16 в Кипър след иранските атаки срещу британската военна база в Акротири.
Вчера Франция обяви, че ще изпрати фрегати, ПВО и противоракетна отбрана, а Обединеното кралство обяви разполагането на ракетния кораб HMS Dragon в островната държава, член на Европейския съюз и негова външна граница.
Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου 🇬🇷🇨🇾— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 4, 2026
Προσγείωση μαχητικών αεροσκαφών #F16V στην αεροπορική βάση της Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/KZQvnrJDT9
Кипърският президет благодари на Гърция
В платформата Х президентът на Кипър Никос Христодулидес благодари от името на кипърския народ на министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис за незабавен и решителен отговор на искането на Кипър.
Кипърският президент е споделил видео от речта на Мицотакис пред гръцкия парламент, в която той определи разполагането на гръцки войски в Кипър на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток като „отбранително и мирно“ с единствената цел да се предотвратят заплашителни действия срещу средиземноморския остров.
Εκ μέρους του κυπριακού λαού, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη @kmitsotakis για την άμεση και αποφασιστική ανταπόκριση στο αίτημα της Κύπρου. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία στην περιοχή μας, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι… pic.twitter.com/YRgZyM9aFr— NikosChristodoulides (@Christodulides) March 4, 2026