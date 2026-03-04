Лайфстайл:

Заради дрон: Гръцки F-16 се издигнаха над небето на Кипър (ВИДЕА)

04 март 2026, 15:16 часа 175 прочитания 0 коментара
Заради дрон: Гръцки F-16 се издигнаха над небето на Кипър (ВИДЕА)

Два от гръцките изтребителя F-16 в Кипър излетяха в сряда след като около 9:30 ч. сутринта е бил забелязан дрон близо до ливанското въздушно пространство, потенциално насочен към базата британската военна база в Акротири. Не беше ясно веднага дали дронът е бил прехванат или свален, пише гръцкото издание Kathimerini. Като предпазна мярка въздушното пространство над международното летище в Ларнака беше временно затворено, което принуди полет на Aegean Airlines, пътуващ за Ларнака, да се върне в Атина.

"Подозрителен обект е открит във въздушното пространство близо до Ливан. От превантивни съображения са взети всички подходящи мерки от компетентните органи за разследване на инцидента и, ако е необходимо, за справяне с него. Ще последва актуална информация за резултата", написа говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис в платформата Х, а по-късно добави, че инцидентът е приключен.

Припомняме, че още в понеделник Гърция изпрати фрегати и F-16 в Кипър след иранските атаки срещу британската военна база в Акротири.

Вчера Франция обяви, че ще изпрати фрегати, ПВО и противоракетна отбрана, а Обединеното кралство обяви разполагането на ракетния кораб HMS Dragon в островната държава, член на Европейския съюз и негова външна граница.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кипърският президет благодари на Гърция

В платформата Х президентът на Кипър Никос Христодулидес благодари от името на кипърския народ на министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис за незабавен и решителен отговор на искането на Кипър.

Кипърският президент е споделил видео от речта на Мицотакис пред гръцкия парламент, в която той определи разполагането на гръцки войски в Кипър на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток като „отбранително и мирно“ с единствената цел да се предотвратят заплашителни действия срещу средиземноморския остров. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Близък изток Кипър Гърция F-16 война Иран Акротири
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес