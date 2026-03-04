"Иран се опита да убие президента Тръмп": САЩ потвърдиха, че е имало опит за атентат

Американските сили са убили ръководителя на иранско подразделение, което е направило опит да организира покушение срещу президента Доналд Тръмп, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. „Иран се опита да убие президента Тръмп, а президентът Тръмп се смя последен“, заяви Хегсет на пресконференция в Пентагона. Той подчерта, че Съединените щати знаят „от дълго време, че Иран е имал намерения да се опита да убие президента Тръмп и/или други американски официални лица“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Тръмп за Али Хаменей: Пипнах го, преди той да ме пипне

По думите му преследването на отговорните за този опит не е било основният фокус на американските операции, а самият Тръмп никога не е повдигал темата, след появили се информации, че рискът от покушение е бил един от факторите в решението му да започне войната. „Аз се погрижих, и други се погрижиха, онези, които бяха отговорни за това, в крайна сметка да бъдат включени в списъка с цели“, добави Хегсет, без да разкрива допълнителни подробности.

Още: Сухопътна война срещу Иран: Сценарият, който може да се превърне в катастрофа за САЩ

Американски представители и преди са обвинявали Иран, че се стреми да ликвидира Тръмп в отмъщение за смъртта на иранския генерал Касем Солеймани, който беше убит по нареждане на американския президент при удар с дрон в Ирак през 2020 г.

Още: Двойният стандарт на Тръмп: САЩ правят в Иран това, което отказват на Украйна да прави в Русия с "Томахоук"