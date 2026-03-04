Ударът по най-голямото руско пристанище на Черно море: Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни (СНИМКИ)

Пораженията по руски военни кораби след украинския удар на 2 март срещу Новоросийск - най-голямото пристанище на Руската федерация на Черно море и второто по големина изобщо - изглежда, са повече и по-големи от първоначално съобщените. Съвместният сателитен анализ на украинските мониторингови канали CyberBoroshno и Exilenova на военноморската база в Новоросийск показва вероятни щети по шест руски военни кораба.
Фрегати, миночистачи и корвети
Става въпрос за фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, миночистачите „Валентин Пикул“ и „Иван Голубец“, корветите „Касимов“ и „Ейск“ и миночистач от проект 12700. Продължава по-задълбочен анализ, като първоначалните оценки сочат, че повредите може да не са значителни.
По-късно се появи още информация - атаката с дронове е ударила надстройката на „Адмирал Есен“, като е детонирала гранатомети PK-10 и е повредила комплекса за електронна война TK-25, радарите за осветяване на цели ZR-90 и вероятно радара за наблюдение с голям обхват „Фрегат-М2М“, съобщава CyberBoroshno.
A drone strike on Novorossiysk bay hit the Admiral Essen's superstructure, detonating PK-10 grenade launchers and damaging the TK-25 electronic warfare complex, ZR-90 target illumination radars, and likely the Fregat-M2M long-range surveillance radar, CyberBoroshno reports.… https://t.co/YaQpF2Q5O8 pic.twitter.com/JiDw9rRb8g— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026
Масивният удар по пристанището в Новоросийск в нощта на 1 срещу 2 март е бил с участието на най-малко 200 дрона, твърди междувременно руският Telegram канал "Досието на шпионина". Според него бруталната украинска атака е повредила пет руски военни кораба. Най-тежки щети е претърпял миночистачът „Валентин Пикул“, като корабите „Йейск“ и „Касимов“ също са били ударени, гласи информацията. Трима военнослужещи са загинали, а 16 са ранени, твърди руският източник.
В сутрешния доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна на 3 март се появи +1 унищожен кораб. Анализатори от мониторинговия канал „Кримски вятър“ предполагат, че това може да се отнася за фрегата от клас „Адмирал Григорович“ – носител на крилати ракети „Калибър“. Тя беше идентифицирана от сателитни снимки след украинската атака срещу пристанището в Новоросийск.
In the morning report of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, a +1 destroyed ship appeared. Analysts from the channel "Crimean Wind" suggest that it may refer to an Admiral Grigorovich-class frigate - a carrier of "Kalibr" cruise missiles. It was identified from… pic.twitter.com/1pmbafqN72— WarTranslated (@wartranslated) March 3, 2026