Ударът по най-голямото руско пристанище на Черно море: Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни (СНИМКИ)

Пораженията по руски военни кораби след украинския удар на 2 март срещу Новоросийск - най-голямото пристанище на Руската федерация на Черно море и второто по големина изобщо - изглежда, са повече и по-големи от първоначално съобщените. Съвместният сателитен анализ на украинските мониторингови канали CyberBoroshno и Exilenova на военноморската база в Новоросийск показва вероятни щети по шест руски военни кораба.

Фрегати, миночистачи и корвети

Става въпрос за фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“, миночистачите „Валентин Пикул“ и „Иван Голубец“, корветите „Касимов“ и „Ейск“ и миночистач от проект 12700. Продължава по-задълбочен анализ, като първоначалните оценки сочат, че повредите може да не са значителни.

Още: Украйна пак съсипа с дронове най-известния руски петролен терминал в Черно море (ВИДЕО)

По-късно се появи още информация - атаката с дронове е ударила надстройката на „Адмирал Есен“, като е детонирала гранатомети PK-10 и е повредила комплекса за електронна война TK-25, радарите за осветяване на цели ZR-90 и вероятно радара за наблюдение с голям обхват „Фрегат-М2М“, съобщава CyberBoroshno.

Масивният удар по пристанището в Новоросийск в нощта на 1 срещу 2 март е бил с участието на най-малко 200 дрона, твърди междувременно руският Telegram канал "Досието на шпионина". Според него бруталната украинска атака е повредила пет руски военни кораба. Най-тежки щети е претърпял миночистачът „Валентин Пикул“, като корабите „Йейск“ и „Касимов“ също са били ударени, гласи информацията. Трима военнослужещи са загинали, а 16 са ранени, твърди руският източник.

Още: Украйна удари завод на 1300 км навътре в Русия. Руски източник говори за 5 поразени кораба в Новоросийск (ВИДЕО)

В сутрешния доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна на 3 март се появи +1 унищожен кораб. Анализатори от мониторинговия канал „Кримски вятър“ предполагат, че това може да се отнася за фрегата от клас „Адмирал Григорович“ – носител на крилати ракети „Калибър“. Тя беше идентифицирана от сателитни снимки след украинската атака срещу пристанището в Новоросийск.

Димитър Радев
