Ердоган ще посети Северна Македония

"В разговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган уточнихме, че първата среща ще се проведе тази пролет, на която той ще дойде в Скопие", подчерта македонският премиер Християн Мицкоски на днешното заседание на македонския парламент, отговаряйки на парламентарен въпрос от депутата Сали Мурати относно двустранните отношения между двете страни, предаде македонската медия skopjeinfo.mk.

Мицкоски е доволен от турския посланик

"Турция има изключително отличен посланик в Скопие, високопоставен дипломат, с когото имаме отлично сътрудничество и той е допринесъл за още по-тесни отношения между двете страни. Убеден съм, че тази първа среща ще се състои много скоро и ще имаме възможността, но и честта, да приветстваме президента Реджеп Тайип Ердоган в Скопие“, подчерта премиерът Мицкоски.

Двустранното сътрудничество

Според македонския премиер с подписването на споразумението за разширяване на двустранното сътрудничество през този период, партньорствата в няколко области са били засилени.

Премиерът Мицкоски напомни, че споразумението за сътрудничество с Турция не е подписвано отдавна, а с идването на това правителство.

„Подписахме споразумение за разширяване на двустранното сътрудничество с Турция, нещо, което представлява нашата стратегическа цел, и в рамките на това партньорство контактите бяха засилени и повечето компании, които идват при нас или потенциални инвеститори от Турция в Македония, вече са приети от институциите и започват своите инвестиции или са в начална фаза на реализирането им", добави още Мицкоски.