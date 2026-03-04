Турция изпрати протестна нота на Иран

Турция привика посланика на Иран в Анкара, за да протестира, след като балистична ракета прелетя към турското въздушно пространство, каза неназован турски дипломатически източник пред агенция "Ройтерс", предаде "Ал Джазира". Припомняме, че по-рано Турция съобщи, че балистична ракета, изстреляна от Иран, е била унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО над Източното Средиземно море.

Набелязаната цел на ракетата не беше ясна веднага.

Междувременно стана ясно, че турският външен министър Хакан Фидан е провел днес телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи и е заявил, че трябва да се избягват всякакви действия, които биха могли да доведат до разширяване на конфликта.

Ракетата е паднала на 1000 км от България

Имало е паднал фрагмент от ракета на турска територия. А De Re Militari съобщи, че иранска балистична ракета е била пресечена от турските сили още в Камишли, град в Североизточна Сирия, разположен в близост до границата с Турция. Местните медии Shafaq и North Press Agency потвърждават информацията.

По-късно базираната в Турция Анадолска агенция уточни, че фрагменти, паднали в област Дортьол принадлежат на ракетата-прехващач, използвана за унищожаване на заплахата, добави министерството на националната отбрана на Турция.ОЩЕ: Официално от Турция: Иранска балистична ракета е прихваната от ПВО на НАТО, няма ударена американска база