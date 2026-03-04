Страх? Иран още не е избрал наследник на Али Хаменей

Информацията, че Моджтаба Хаменей вече е избран за нов върховен лидер на Иран, не е потвърдена и към момента няма официално решение за наследник на убития при въздушни удари Али Хаменей. Това става ясно от изявления на представители на иранските власти и от информация на международни агенции.

По данни на Reuters синът на покойния върховен лидер - 56-годишният Моджтаба Хаменей - се смята за един от основните фаворити за поста, но процедурата по избор на нов лидер все още не е приключила. Окончателното решение трябва да бъде взето от Асамблеята на експертите - орган от близо 90 високопоставени духовници, който по конституция избира върховния лидер на Ислямската република. Още: Израел заплаши: Ще убиваме всеки нов ирански лидер

Членът на Асамблеята аятолах Ахмад Хатами заяви пред държавната телевизия, че институцията е "близо до решение" и изборът на нов лидер ще бъде обявен скоро, без да посочва конкретни кандидати.

В последните дни в някои медии се появиха публикации, че Моджтаба Хаменей вече е избран за наследник на баща си, но подобна информация засега не е потвърдена от иранските власти.

🇮🇷 Iran has not yet chosen a new Supreme Leader — Reuters



Iranian sources told the agency that reports claiming Mojtaba Khamenei has already been officially appointed as the successor to his father, Ali Khamenei, are not true. According to them, he remains the main frontrunner,… https://t.co/tZsJihCGvc pic.twitter.com/5cnlBBoIcD — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026

Моджтаба Хаменей от години се разглежда като една от най-влиятелните фигури зад кулисите в Техеран. Според източници, цитирани от Reuters, той е изградил силни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция и с част от духовния елит, което му дава значително влияние в политическата и силовата система на страната.

Анализатори отбелязват, че подкрепата сред гвардейците, особено сред по-младото и по-радикално поколение, може да увеличи шансовете му да наследи баща си.

Моджтаба Хаменей е роден през 1969 г. в Машхад и като млад участва във войната между Иран и Ирак. По-късно изучава шиитско богословие в духовните семинарии в Кум и носи духовния ранг ходжатолеслам. Въпреки че никога не е заемал официална държавна длъжност, дълго време е смятан за един от най-близките съветници и "вратар" на баща си в управлението на страната. Още: "Най-лошият случай": Проф. Чуков очаква голяма ескалация с новия върховен лидер на Иран

Смъртта на Али Хаменей при съвместните американско-израелски удари предизвика сериозна политическа несигурност в Иран. До избора на нов върховен лидер функциите му временно се изпълняват от тричленен съвет, в който участват аятолах Алиреза Арафи, президентът Масуд Пезешкиан и председателят на Върховния съд Голамхосеин Мохсени Еджей.