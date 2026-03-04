Янкулов подготвя критерии за номиниране на главен прокурор

Екипът на министъра на правосъдието Андрей Янкулов подготвя критерии за издигане на кандидат за титулярен главен прокурор, който да се ползва с широка обществена и професионална подкрепа. Идеята е правилата да останат като основа за бъдещи номинации от страна на министъра на правосъдието и да бъдат използвани от следващото редовно правителство.

След днешното заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Янкулов заяви, че създаването на ясен стандарт за номиниране на кандидати за ключови постове в съдебната власт е сред приоритетите на служебния кабинет. По думите му министърът на правосъдието не трябва да остава встрани от решенията по толкова важни въпроси като избора на главен прокурор. Още: Съдия и прокурор: Кои са новите заместник-министри на правосъдието

"Досега министрите на правосъдието се въздържаха от номинации, защото смятаха, че това би изглеждало като политическа намеса. Но ако чрез министъра бъде предложен кандидат, който се ползва с подкрепата на обществото и професионалните среди, такава номинация няма да бъде политическа. Освен това ще се създаде реална конкуренция, тъй като досега виждаме липса на достатъчно кандидати", коментира Янкулов.

Очаква се на заседание на прокурорската колегия на 11 март да бъде обсъдено предложението на министъра за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Законният шестмесечен срок, в който той може да заема временно поста, изтече още през юли. Още: Адв. Екемджиев: Прокуратурата е секта ала Петрохан - нужна е лустрация и изолиране на тези чудовища

На 26 февруари Пленумът на Висшия съдебен съвет отказа да разгледа по същество въпроса за смяната на Сарафов и го препрати към прокурорската колегия. Решението беше взето след повече от шестчасови дебати и на фона на протест пред кабинета на Сарафов в Съдебната палата.