Съблечени по бельо и изгонени от ФСБ: Румънци, хвалещи колко е хубаво в Русия

18 февруари 2026, 6:33 часа 305 прочитания 0 коментара
Съблечени по бельо и изгонени от ФСБ: Румънци, хвалещи колко е хубаво в Русия

Двама румънски влогъри, които публикуваха десетки часове видеозаписи от уж "истинската" Русия - видеоклипове как там имало свобода, цените били ниски и улиците - чисти, бяха арестувани от Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Руската федерация, съблечени голи и експулсирани от Русия. Това предаде известната румънска медия Digi24.

Става въпрос за двойка влогъри, известна с имената Кристи и Дениса. Те прекарали над 1 месец в Русия и снимали видеоклипове, които качвали в социалните мрежи. Основни слогани на клиповете: "Това е РУСИЯ, която телевизията не иска да ви покаже! Чисти улици и ниски цени" и "Стигнахме до истинската Русия, а не това, което ви показват по телевизията". Влогърите дори отиват на гости на румънско семейство, живеещо в Уляновск, и повтарят пренебрежителни коментари по адрес на чуждите медии. А един от членовете на румънското семейство заявява, че било пълна лъжа как се живеело в Русия според румънските и западните медии.

Само че при опит пак да влязат в Русия и да "покажат красотите ѝ", Кристи и Дениса са спрени от агенти на ФСБ на летището във Владивосток, информира друга румънска медия - Libertatea. Съответно, там на румънците е била наложена забрана за срок от 50 години да влизат в Русия. Digi24 допълва, че според разказ на самите Кристи и Дениса те са били задържани, принудени да се съблекат по бельо и след това изгонени.

Междувременно Кремъл се стреми да насочи туристическия поток към редица вътрешни дестинации с държавна промоция на туризма. За целта е създадена брандинг кампанията Discover Russia, рекламирана от организаторите на туристическия форум "Let’s Travel!", в рамките на усилията за развитие на вътрешния туризъм, допълва Frontline Monitor.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия ФСБ руска пропаганда Кристи румънски влогъри Дениса
