Пробиха последния тунел от Коридор 8 (ВИДЕО)

Пробит е последният тунел от втората част на строителството на железницата за България (Беляковце - Крива Паланка). Информацията е потвърдена в социалната мрежа "Фейсбук" от директора на публичното предприятие "Железопътна инфраструктура" Синиша Ивановски. Той отчита, че все още настоящият напредък на изпълнителя не е такъв, какъвто се очаква, но отчита, че най-специфичните сегменти от проекта бавно се преодоляват и очаква месеци на по-сериозна оперативна дейност.

"Коридор 8 е от стратегическо значение за Македония и НАТО и като такъв се провежда сериозна работа по изграждането му и свързването на Адриатическо море с Черно море", добавя още Ивановски в социалната мрежа.

Свърши ли трудното?

Това е 15-ият, последен тунел по втория участък на проекта, допълва македонската медия "Рацин".

Македонската медия обаче изглежда е критична към новината, тъй като според тях след пробива следва по-трудната за обществено виждане част - стабилизиране, дренаж, покритие, коловоз, сигнализация, електрически инсталации, системи за безопасност и изпитване. Затова самият Ивановски признава, че динамиката на изпълнителя не е на нивото на очакванията и че „реален видим напредък“ тепърва ще се наблюдава през следващите месеци.

Този участък е само един сегмент от по-голямата картина. Източният клон на Коридор 8 в Македония е дълъг около 88 километра и се изгражда на три фази: от Куманово до Беляковце, след това Беляковце–Крива Паланка и накрая Крива Паланка–Деве Баир. Първата фаза, според европейските прегледи на проекти, вече е завършена и пусната в експлоатация, а третата – която трябва да затвори връзката с границата – остава „голямата последна част“, ​​която ще реши дали ще имаме истинска железопътна връзка с България или просто поредица от изолирани строителни обекти. ОЩЕ: Жп линията със Северна Македония: Ето колко ще струва българският участък