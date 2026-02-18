След близо три години: Ексхумират девет жертви от влаковата катастрофа в Гърция

Прокурор от Лариса е разпоредил ексхумацията на девет жертви от железопътната катастрофа в Темпе, която се случи преди близо три години в Централна Гърция и при която загинаха 57 души, предимно студенти, предаде гръцкото издание Kathimerini. Очаква се ексхумациите да се проведат до края на седмицата, но все още не са определени лаборатории, които да проведат необходимите химични и биохимични изследвания, като е определен 24-часов срок за тяхното локализиране и уведомяване.

Според държавната телевизия ERT, съдебните лекари ще бъдат подпомогнати от назначени химически експерти в рамките на два дни, като основните тестове, включително токсикологични, хистологични и ДНК анализи, ще съвпадат с тези, проведени на машинистите, загинали при бедствието, причинено от челен сблъсък между пътнически влак и товарен влак на 28 февруари 2023 г. ОЩЕ: Кьовеши разбуни духовете в Гърция: Можело е тежката влакова катастрофа да се избегне

Роднините не са доволни

Роднини критикуват заповедта като „подигравка“, твърдейки, че в Гърция не могат да се извършват важни тестове. Христос Тилкеридис, баща на 23-годишната жертва, Агелос, вече е подал първа жалба. Семействата настояват, че само ДНК проверка е осъществима в страната, като специализираните химически тестове са невъзможни.

Докъде стигна делото по катастрофата?

На 23 март е насрочено да започне голям съдебен процес, свързан с бедствието. Общо 36 обвиняеми ще се явят пред тричленен Апелативен съд за тежки престъпления, в сравнение с първоначалния списък от 43, докато съдебните органи продължават да разследват отговорността за железопътната катастрофа. ОЩЕ: След повече от две години: Приключи разследването на влаковата катастрофа в Гърция