Сръбски полицаи ще патрулират това лято на Халкидики и Закинтос

Сръбски полицаи ще патрулират съвместно с гръцките това лято на Халкидическия полуостров в Северна Гърция и на остров Закинтос. Двете дестинации са много популярни сред сръбските туристи, съобщи гръцкият вестник „Катимерини“, като се позовава на гръцкото Министерство на защитата на гражданите.

Съобщението беше разпространено след разговор между гръцкия министър на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис и сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич в Атина.

Според постигнатата договореност гръцки полицейски служители също ще пътуват до Сърбия.

Дневният ред на срещата на двамата министри е включвал още сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и миграцията, както и трафика на оръжия, свързан с войната в Украйна.

