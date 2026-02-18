Оставката на Румен Радев:

Сръбски полицаи ще патрулират това лято на Халкидики и Закинтос

18 февруари 2026, 12:47 часа 126 прочитания 0 коментара
Сръбски полицаи ще патрулират това лято на Халкидики и Закинтос

Сръбски полицаи ще патрулират съвместно с гръцките това лято на Халкидическия полуостров в Северна Гърция и на остров Закинтос. Двете дестинации са много популярни сред сръбските туристи, съобщи гръцкият вестник „Катимерини“, като се позовава на гръцкото Министерство на защитата на гражданите. 

Съобщението беше разпространено след разговор между гръцкия министър на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис и сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич в Атина.

Според постигнатата договореност гръцки полицейски служители също ще пътуват до Сърбия. 

Още: Поръчково убийство в гръцки затвор: Заподозрян е българин с прякор Разван

Дневният ред на срещата на двамата министри е включвал още сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и миграцията, както и трафика на оръжия, свързан с войната в Украйна.

Гърция с програма за безплатни почивки, включително за българи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Сърбия Гърция Халкидики Закинтос
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес