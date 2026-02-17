Снегът причини щети в Сърбия: Паднали дървета и населени места без ток (ВИДЕА)

Силна буря, придружена от обилни, мокри и обилни снеговалежи, а на места и силни ветрове, която удари Сърбия предната нощ и сутринта, причини щети на някои части от електроразпределителната мрежа, особено в хълмисти и планински селища в Западна и Централна Сърбия, като всички екипи на „Електроразпределение Сърбия“ са на място и работят по отстраняването на дефектите, предаде македонската медия press24.mk.

Прекъсванията са регистрирани особено в териториите на Валево, Баина Баща, Чаетина, Осечина, Пожега, Косйерич и Горни Милановац, съобщиха на Танюг от Електроразпределение Сърбия.

Както посочват, въпреки много трудните условия на място, снега, който все още вали, и трудните пътища, всички налични екипи на EDS и подизпълнители са на място и работят по локализирането и отстраняването на дефектите.

На определени участъци имаше сблъсъци, заседнали камиони, паднали дървета и свлачища, а видимостта беше значително намалена, допълва "Свободна преса".

Междувременно македонската медия "Вечер" съобщава, че сняг вали и в сръбската столица Белград.

Пътищата в Сърбия

Компанията за пътища на Сърбия съобщи, че са проходими, но съветват шофьорите да шофират внимателно, защото пътищата са мокри и по тях има до пет сантиметра сняг, а на места има свлачища, поледица и мъгла. Особен натиск се наблюдаваше по подстъпите към зимните туристически центрове, където се образуваха дълги опашки от превозни средства. Сняг, лед и значително намалена видимост са фактори, които сериозно заплашват безопасността в този момент, предупреждават властите.