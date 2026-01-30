Македонската опозиция с яростни критики към Мицкоски заради България и македонския език

Намиращите се в момента в опозиция македонски социалисти (СДМ) излязоха с позиция, че македонското правителство, водено от ВМРО-ДПМНЕ, съзнателно създава конфликти със съседните страни, включително България и Гърция, за да оправдае изолацията на страната и да блокира процесите на европейска интеграция, обвинявайки Европейския съюз за собствените си неуспехи. Позицията е отразена от редица македонски медии - "ТВ24", "Скопие1", "Бриф", "Днешен", "24инфо".

От СДСМ посочват, че е имало редица примери за антиевропейска кампания на сегашното правителство. Според опозиционната партия "правителството на премиера Християн Мицкоски умишлено е започнало конфликт за македонския език, въпрос, който е приключен отдавна". Освен това СДСМ казва, че са били отречени и официалните позиции на българското МВнР, след което отново са последвали обиди и откази от срещи в очакване на нови покани от българска страна. От СДСМ оценяват, че този подход е довел до нови критики от България към РСМ и питат кой още не е разбрал какво прави сегашното правителство.

Според опозицията става въпрос за организирана кампания, чиято цел е да предизвика негативно отношение на гражданите към ЕС и да го представи него като виновник за стагнацията, а не политиките на правителството. СДСМ подчертава, че тези политики на умишлена изолация вече водят до конкретни последствия, включително проблеми с влизането и движението на камиони и затруднения в транспорта. Според партията правителството е имало на разположение цели шест месеца, за да реши този проблем, но въпреки че е било наясно с него, не е предприело никакви действия.

