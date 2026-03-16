Румъния стана презареждащ център за удари на САЩ срещу Иран: Първите самолети-цистерни и 500 американски военни са тук

Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния. Това се случва съгласно с искането на САЩ за временно разполагане на сили и оборудване в северната ни съседка, които да бъдат използвани във войната в Близкия изток. Миналата седмица румънският парламент одобри временно разполагане за период от 90 дни на самолети за зареждане на гориво и оборудване за наблюдение и сателитна комуникация в контекста на американско-израелската военна операция срещу Иран.

Първите три самолета цистерни KC-135 Stratotanker кацнаха в неделя в базата на 90-та авиационна бригада в Букурещ, съобщава телевизия Диджи 24. След презареждане самолетите ще излетят към база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца. Оттам на практика те ще започнат мисиите си за презареждане във въздуха на бойни самолети като F-15, F-22 или F-35.

Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди новината и посочи, че през следващите дни трябва да пристигнат още самолети, а техният брой е определен в решението на парламента.

Самолетите са пристигнали с около 400-500 военни, които да ги обслужват.

