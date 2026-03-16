Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Макрон е поискал нещо от Гърция: Може ли Атина да разшири ролята си във войната с Иран?

16 март 2026, 11:59 часа 254 прочитания 0 коментара
Гърция твърди, че степента на участието ѝ във войната между САЩ и Израел срещу Иран е чисто отбранителна, но Атина може да се изправи пред ново предизвикателство, ако френският президент Еманюел Макрон я помоли да се присъедини към усилията за защита на Ормузкия проток, жизненоважен воден път, засягащ значителна част от световната търговия с петрол, от иранските усилия за неговото затваряне, пише гръцкото издание Kathimerini.

Изданието разполага с информация от добре осведомени източници, че Макрон, опасявайки се от последиците от войната върху веригите за доставки на петрол, е повдигнал въпроса за разширяване на операция „Аспидес“ до Ормузкия проток по време на срещата си с кипърския президент Никос Христодулидес и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис миналия понеделник. 

След срещата представители на гръцкото правителство заявиха, че в този момент не е имало френска операция в Ормузкия регион и че във всеки случай Гърция не планира да изпраща военен кораб там.

Но с рязкото покачване на цените на петрола миналата седмица, Франция отново предприе операция в Ормуз, според добре осведомени източници. Мисията ще бъде водена от Франция, а Гърция, Италия и евентуално Холандия ще бъдат призовани да участват.

Отношенията между Гърция и Франция

Атина не е склонна да приеме предложението на Макрон за участие в операцията в Ормузкия проток, но напоследък Гърция засили отбранителните си връзки с Франция, Съединените щати и Израел. И като част от обширна програма за снабдяване с въоръжение, тя сключи споразумения и с трите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В понеделник се очаква комисията по национална отбрана и външни работи на гръцкия парламент да одобри първия пакет от така наречения „Ахилов щит“ ​​– система за борба с дронове и ракети, базирана почти изключително на израелска технология. Което повдига въпроса: може ли Гърция да откаже на близките си съюзници приноса ѝ в някоя операция?

Гръцките власти отдават голямо значение на посещението в четвъртък на Матю Уитакър, посланик на САЩ в НАТО. Уитакър ще се срещне с външния министър Джордж Герапетритис и, ако графикът позволява, със самия Мицотакис. Дневният ред на Уитакър може да включва планове за намаляване на американското присъствие във военни бази в цяла Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Франция Гърция Еманюел Макрон Кириакос Мицотакис Ормузки проток война Иран ядрен чадър
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес