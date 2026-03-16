Макрон е поискал нещо от Гърция: Може ли Атина да разшири ролята си във войната с Иран?

Гърция твърди, че степента на участието ѝ във войната между САЩ и Израел срещу Иран е чисто отбранителна, но Атина може да се изправи пред ново предизвикателство, ако френският президент Еманюел Макрон я помоли да се присъедини към усилията за защита на Ормузкия проток, жизненоважен воден път, засягащ значителна част от световната търговия с петрол, от иранските усилия за неговото затваряне, пише гръцкото издание Kathimerini.

Изданието разполага с информация от добре осведомени източници, че Макрон, опасявайки се от последиците от войната върху веригите за доставки на петрол, е повдигнал въпроса за разширяване на операция „Аспидес“ до Ормузкия проток по време на срещата си с кипърския президент Никос Христодулидес и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис миналия понеделник.

След срещата представители на гръцкото правителство заявиха, че в този момент не е имало френска операция в Ормузкия регион и че във всеки случай Гърция не планира да изпраща военен кораб там.

Но с рязкото покачване на цените на петрола миналата седмица, Франция отново предприе операция в Ормуз, според добре осведомени източници. Мисията ще бъде водена от Франция, а Гърция, Италия и евентуално Холандия ще бъдат призовани да участват.

Отношенията между Гърция и Франция

Атина не е склонна да приеме предложението на Макрон за участие в операцията в Ормузкия проток, но напоследък Гърция засили отбранителните си връзки с Франция, Съединените щати и Израел. И като част от обширна програма за снабдяване с въоръжение, тя сключи споразумения и с трите.

В понеделник се очаква комисията по национална отбрана и външни работи на гръцкия парламент да одобри първия пакет от така наречения „Ахилов щит“ ​​– система за борба с дронове и ракети, базирана почти изключително на израелска технология. Което повдига въпроса: може ли Гърция да откаже на близките си съюзници приноса ѝ в някоя операция?

Гръцките власти отдават голямо значение на посещението в четвъртък на Матю Уитакър, посланик на САЩ в НАТО. Уитакър ще се срещне с външния министър Джордж Герапетритис и, ако графикът позволява, със самия Мицотакис. Дневният ред на Уитакър може да включва планове за намаляване на американското присъствие във военни бази в цяла Европа.