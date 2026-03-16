Въпреки съветите сърбите да не ходят в Хърватия: Националният авиопревозвач на Сърбия разширява полетите си до там

Докато Сръбското външно министерство съветва гражданите да пътуват до Хърватия само в случай на спешна нужда, националната авиокомпания Air Serbia разширява лятната си оферта от полети до тази дестинация, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на сръбската Nova.rs. След като Хърватия беше оцветена в оранжево на сръбския "светофар" с оценка на риска за сигурността, което означава препоръка към гражданите на Сърбия да не пътуват до тази страна, ако не е наложително.

Специално предупреждение се отправя за организирани пътувания, като например пристигането на спортни отбори и културни делегации, за които се препоръчват допълнителни консултации с компетентните органи, за да се оценят рисковете за сигурността.

Почти едновременно с това държавно предупреждение обаче пристигна новината, че националната авиокомпания Air Serbia планира да разшири полетите си до Хърватия.

Това на практика ще увеличи полетите от Сърбия до Хърватия

Както беше обявено от главния изпълнителен директор на Air Serbia Иржи Марек, компанията планира да пусне два седмични полета до остров Брач ​​това лято. Очаква се продажбата на билети да започне скоро, а това ще бъде седмата дестинация в Хърватия в мрежата на сръбската авиокомпания. Това ще доведе до 38 седмични полета на Air Serbia до Хърватия през летния сезон, включително 13 полета до Загреб, ежедневни полети до Дубровник, шест седмични полета до Сплит, пет до Пула, три до Задар и два до Риека. Обявяването на новите полети отвори въпроса за противоречивите съобщения, идващи от държавните институции.

Докато едно министерство предупреждава гражданите да пътуват до Хърватия само ако е необходимо, държавната авиокомпания паралелно разширява туристическите маршрути до същата страна.

Непоследователна държавна политика

Валентина Рекович, член на председателството на Партията на свободата и справедливостта, реагира на това, тъй като смята, че подобни съобщения показват непоследователност в държавната политика.

„Air Serbia увеличи броя на полетите до Хърватия, като въведе нов маршрут до Брач. Или броят на сърбите, които в краен случай пътуват до държава, която би ни нападнала, се увеличава“, каза Рекович.

Тя добави, че Сузана Василевич е член на Надзорния съвет на Air Serbia и съветник на президента на страната и че трябва да информира колегите си за изявленията на президента на Сърбия относно отношенията с Хърватия.