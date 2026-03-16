Вучич говори заплашително срещу Хърватия: Трябва да внимава какво прави

След като каза, че Сърбия се готви за нападение от Хърватия, Албания и Косово, а след това хърватският президент му отговори, че тези твърдения са безумни, Вучич продължи да говори нападателно срещу Загреб, казвайки, че хърватската държава "трябва да внимава какво прави", пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на сръбската медия Danas.rs.„Казвам се Александър Вучич и съм гордият президент на Сърбия. Хърватският президент или който и да е друг няма да ми диктува какво да казвам. Искаме и ще имаме мир и много по-добри отношения с тях, въпреки че са ми казвали всякакви гадни неща“, каза той.

Думите на Миланович

Припомняме, Миланович заяви, че „вече веднъж е предупредил Вучич, че всеки меморандум между Хърватия, Албания и Косово за сътрудничество във военната област, подписан от министъра, не е военен съюз".

„Ето го преди два дни, говори за плана на Хърватия, Косово и Албания да нападнат Сърбия. Той е доста интересен човек. Как трябва да атакуваме? С какво? Нямаме армия за това. Можете да ми вярвате на думата, все пак аз решавам за това. Не е хубаво да се чуе това, освен факта, че е глупаво“, каза Миланович.

Какво пропуска Вучич?

Припомняме, че меморандумът между Албания, Косово и Хърватия отдавна тревожи Вучич. Става въпрос за меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, подписан на 18 март 2025 г. в Тирана.

Вучич винаги е разглеждал този съюз като враждебен, но пропуска подписания през април 2025 г. военен съюз между министрите на отбраната на Унгария и Сърбия Кристоф Шалай-Бобровницки и Братислав Гашич.

Тогава няколко дни по-късно все още действащият лидер на босненските сърби Милорад Додик обяви, че Република Сръбска в Босна и Херцеговина, ще се присъедини към "новия военен съюз".