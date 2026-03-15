Спорт:

Сърбия стана първата европейска държава с китайски балистични ракети

15 март 2026, 15:47 часа 184 прочитания 0 коментара
Сърбия е първата европейска държава, която закупи китайски балистични ракети „въздух-земя“ CM-400AKG. Това пише китайският вестник Global Times, който с гордост отбелязва, че лично президентът Александър Вучич е оповестил новината. До момента нямаше официално потвърждение от китайското посолство в Белград, нито от други официални канали, пише още изданието. Според китайския военен експерт Уанг Янан ракетите CM-400AKG позволяват интеграция и висока съвместимост, с подобрения на компютрите за управление на огъня и софтуера в самолети, които не са китайски, като например МиГ-29. „Този ​​тип ракета привлече значително внимание на международния пазар на оръжия, защото позволява на леките и средни изтребители да придобият възможности за удари на далечни разстояния, които преди това бяха ограничени до тежки изтребители или бомбардировачи“, заяви Уанг пред Global Times, цитиран от БГНЕС.

„Ракетата позволява и прецизни удари на далечни разстояния срещу наземни цели, възможност, която традиционно не е била достъпна за стандартните изтребители“, каза още Уанг и подчертава: Като средноразмерен изтребител, сръбският МиГ-29 вече притежава тази способност, което е много значително подобрение за Сърбия и други военновъздушни сили, които обикновено разполагат с ограничен брой сравнително леки самолети. В този случай работата по интеграцията е била завършена предварително и необходимите софтуерни и хардуерни настройки са били вградени в ракетата-носител.

„С други думи, самата ракета и нейната пускова установка позволяват почти пълноценно инсталиране на други (некитайски) изтребители, което им позволява да използват ракетата с минимални модификации“, посочи още той. Global Times пояснява, че CM-400AKG е свръхзвукова ракета, предназначена да унищожава сгради и радарни обекти. Тя беше показана на авиошоу в Джухай, в провинция Гуандун в южен Китай.

Ракетата е произведена от Китайската корпорация за аерокосмическа наука и промишленост. Ракетата, която в момента е на въоръжение в сръбската армия, може да носи 150-килограмова експлозивна бойна глава или 200-килограмова бронебойна бойна глава и има обхват до 400 километра. Вестникът цитира и думите на Вучич, че Сърбия притежава „значителен брой от тези ракети“ и „ще има още повече“, както и че сръбските военновъздушни сили са адаптирали своите изтребители МиГ-29, произведени в Русия, така че да могат да носят ракети CM-400AKG. Сърбия е закупила преди това от Китай системата за противовъздушна отбрана FK-3, подобна на руската система С-300, както и бойните дронове CN-92A.

Хърватският премиер Андрей Пленкович преди три дни заяви, че „властите в Загреб следят внимателно новите свръхзвукови ракети на сръбската армия. Хърватия е член на НАТО, ние следим процеса, който протича в Сърбия. Във всеки случай не очакваме, че притежанието на такова сериозно оръжие би могло да се използва срещу съседни страни – Хърватия или която и да е друга“. Андрей Пленкович съобщи, че Хърватия ще обсъди този въпрос със съюзниците си и ще ги информира за арсенала в сръбската армия. През последните три години Вучич непрекъснато твърди, че Хърватия и Албания се готвят за нападение срещу Сърбия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Сърбия Китай Балистични ракети въоръжаване новини от Балканите
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес