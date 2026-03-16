"Слепи за собствения си език на омразата": В "Нова Македония" нямат рецептори за демокрация

"Нямаме омраза към българите и ценим българските колеги в редакцията!". Това признание видяхме от страниците вестник "Нова Македония", който е официоз на властта в югозападната ни съседка и на чиито страници често виждаме език на омразата срещу българите и България. Автор на статията е българинът и журналист в "Нова Македония" Далибор Станкович. Поводът за нея е публикация на Actualno.com - "Парадоксът "Нова Македония": Омраза към България на страниците, българи в редакцията" от 8 март 2026 г.

Статията на медията ни е част от полемика, започната от вестник "Нова Македония", който защити своите проводници на език на омразата в Албания - определяните за маргинални лидери на македонски организации в Албания - Никола Гюрджай и Васил Щерьовски, които нашата медия разобличи в няколко публикации преди това.

Разбира се, видно от последния отговор на "Нова Македония", изданието за пръв път признава, че има българи в своята редакция. Нещо, за което допреди мълчеше. Може само да оценим това откровение, но и да зададем въпроса защитени ли са техните права и свобода на изразяване?

Снимка на екрана: Вестник "Нова Македония"/https://novamakedonija.com.mk/

Рецепторите за демокрация

Изданието "Нова Македония" и журналистът с български произход Далибор Станович казват, че не таят омраза към българите, но например в статия от 13 март 2026 г. такъв се забелязва още в заглавието: "Нацистка Германия и българските окупатори в Треблинка взеха душата на Скопие, Битоля, Щип...".

Фрази като български окупатори, български татари, са често явление в страниците на изданието. Всичко това е натоварено с омраза, обидно е за дадена група хора, каквито са българите.

Това показва, че колегите в "Нова Македония" не могат да разпознаят собствения си език на омразата. Това е така, защото нямат демократични рецептори. Неслучайно в Северна Македония според класификацията на американската неправителствена организация Freedom House има хибриден режим на демокрация, което означава, че има демократични институции и демократични избори, но на практика демокрацията е частично ограничена.

Снимка на екрана: Freedom House

Северна Македония и ООН

Не може да пропуснем, че Северна Македония беше избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода до 2027 г.

В този смисъл властта в югозападната ни съседка и журналистите в нейния официоз трябва да са запознати с един от последните документи срещу езика на омразата на ООН. Става въпрос за Стратегията и планът за действие на ООН срещу езика на омразата от 2019 г., иницииран лично от Антониу Гутереш.

ООН определя езика на омразата като всяка форма на комуникация, която атакува или използва унизителни/дискриминационни думи по отношение на личност или група на база религия, етнос, националност, раса, цвят, произход, пол или друг идентичностен фактор. Именно за това изрази като българи окупатори, татари, "български изроди" и други представляват език на омразата.

Нарушение на Договора за приятелство

Езикът на омразата от страниците на "Нова Македония" освен, че не е признак на добросъседснтво, е в нарушение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България и по-конкретно чл. 11, точка 6. според които "двете договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения".

Защо езикът на омразата е проблем?

Езикът е проблем и поради още една причина. Той води до престъпления от омраза. Такива са вандализмът в Битоля, счупването на прозорците на посолството ни в Скопие.

Престъпление от омраза са и нападението над журналиста Владимир Перев, както и побоят срещу Християн Пендиков, палежът на български клубове и редица други случаи, които често стават част от новините между нашите две държави.