Мицкоски пред македонците в Албания: Добре сте си вие, не като в България

21 ноември 2025, 09:51 часа 393 прочитания 0 коментара
Македонският премиер и председател на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски откри офис на Сдружение "ВМРО-ДПМНЕ Албания" в Тирана, отбелязвайки с прискърбие лошите, по думите му, условия за подобно нещо в България.

Той отново критикува страната ни, че не позволява на македноците официално да се сдружават.

"Тук е добре, не като в България"

"Подчертах пред присъстващите възможността македонците в Албания да имат свой собствен клуб, възможност за сдружаване, възможност свободно да работят за запазване на своята култура, идентичност, език и традиция, възможност, която македонците в Пиринския регион на България нямат. Които през 21-ви век са възпрепятствани да регистрират неправителствено сдружение, не могат да говорят свободно за своята македонска идентичност. Ние сме трудолюбиви, търпеливи и умни и ви уверявам, че сега или в следващия период ще постигнем тази цел", написа Мицкоски в свой пост във Фейсбук.

Освен него, на откриването на офиса в Тирана са присъствали и генералният секретар на партията Георгия Сайкоски, както и председателката на Женския съюз на ВМРО-ДПМНЕ Жаклина Пешевска, съобщават от партийната централа в Скопие.

Подкрепа за "вековната македонска идентичност"

По време на събитието Мицкоски заяви, че се радва, че всички присъстващи разбират "вековните автентични македонски корени и вековната македонска идентичност" и е впечатлен, "че македонският език се подхранва и съхранява", предаде БТА.

"Македонската държава ще бъде стълб на македонците по света, където и да се намират, държава, която е тяхната родина, държава, която ги очаква с отворени обятия да се приберат у дома и да бъдат заедно с македонците в Македония", пише още Мицкоски.

Мицкоски е в Албания по повод участие в срещата на върха на лидерите от Западните Балкани, озаглавена "Нашият план за ЕС", която ще се проведе в Тирана.

Десислава Любомирова
