Гръцкият "Пейтриът" вече работи, ще пази и България

Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" вече е в дежурство и осигурява покритие за защита на българското въздушно пространство. Това съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти в парламента, където участва в заседание на комисията по отбрана. По думите му системата е приведена в готовност само 16 часа след като Гърция е уведомила България, че ще окаже помощ.

"Извършихме съответните подготовки на нашата система за противовъздушна отбрана. Нашите войски за ПВО са много добре подготвени и също участват", заяви Запрянов.

Министърът подчерта, че мярката не е свързана с конкретна непосредствена военна заплаха за България, а е превантивна. "Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи. Надграждаме съществуващата система в мирно време с усилени дежурства, нищо повече", коментира той.

На 6 март Министерството на отбраната съобщи, че Гърция ще подпомогне България с противовъздушна отбрана и военен персонал. Същия ден гръцкият министър на националната отбрана Никос Дендиас обяви, че страната му ще предостави система за ПВО и военнослужещи, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия.

Според информацията от българското военно министерство в район в Северна Гърция е разположена система "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на значителна част от територията на България. Към нея ще се добави и въздушна подкрепа от два изтребителя F-16, които ще подсилват охраната на българското въздушно пространство.

Предвижда се също двама офицери от гръцките Военновъздушни сили да бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Запрянов припомни, че между България и Гърция има ратифицирано споразумение за презгранични операции. "Нашите самолети и гръцките могат да патрулират съвместно", посочи той.

Министърът съобщи още, че утре гръцкият му колега ще бъде на официално посещение в България.

По повод присъствието на американски военни самолети на летище София Запрянов каза, че разрешението за тяхното пребиваване е до 31 май, но се работи по вариант за евентуалното им преместване.

По думите му служебният премиер е предложил да се намали натоварването на столичното летище, тъй като след 15 април се очаква увеличаване на гражданските полети. "Тази задача не е толкова спешна, но ще работим за нейното реализиране", отбеляза министърът.

Относно възможността американски самолети временно да бъдат разположени във военновъздушната база "Михаил Когълничану" край Констанца в Румъния Запрянов заяви, че това е въпрос на двустранни отношения между САЩ и други държави. "Към България няма други искания", уточни той.