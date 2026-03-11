Нова страница: Гърция се обръща към ядрената енергетика

Гърция ще промени досегашните си позиции и възнамерява да се обърне към ядрената енергетика.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис сигнализира за стратегическата промяна по време на обръщението си на Втората среща на Върха по ядрена енергия в Париж - събитие, което събира представители на 41 държави и международни организации, пише grreporter.

"Гърция обръща нова страница. Време е моята страна да проучи дали ядрената енергия, и по-специално малките модулни реактори (SMR), могат да играят роля в гръцкия енергийния микс", заяви министър-председателят.

Какво представляват малките модулни реактори?

Малките модулни реактори (SMR) са революционни в технологиите за ядрена енергия. За разлика от традиционните големи ядрени централи, които изискват десетилетия строителство на място, SMR са проектирани да бъдат с по-малък физически размер, обикновено генерирайки до 300 мегавата електроенергия, и са "модулни", което означава, че техните компоненти са предварително изработени във фабрики и се доставят до мястото за сглобяване.

Този дизайн има за цел да ги направи по-безопасни, по-гъвкави и по-лесни за внедряване в различни географски местоположения. Въпреки че технологията е обещаваща, тя все още не се използва широко в търговски мащаб.

Въпреки че в страни като Русия и Китай съществуват ограничен брой оперативни прототипи, голяма част от световната индустрия остава във фазата на лицензиране и разработка, тъй като държавите работят за валидиране на икономическата жизнеспособност и протоколите за безопасност на тези реактори за по-широко приложение.

Ядрената енергия в корабоплаването

Подчертавайки, че Гърция в момента не е поела ангажимент за изграждане на пълномащабни атомни електроцентрали, Мицотакис определи страната като "проядрена" и изрази желанието на Атина да бъде активен участник в по-широкия европейски диалог относно бъдещето на технологията.

За да проучи този потенциал, Мицотакис обяви сформирането на правителствена комисия, натоварена със задачата да оцени дали технологията SMR може да бъде осъществимо интегрирана в гръцката енергийна система.

Отвъд наземното производство на енергия, министър-председателят подчерта потенциала на ядрените технологии в корабоплаването за намаляване на въглеродните емисии. Като световна морска сила, Гърция е в уникална позиция да води разговора за декарбонизация на международното корабоплаване.

Връщане към ядрената енергия

"Гърция не е ядрена държава и исторически не е инвестирала в ядрена енергия", заяви Мицотакис.

В миналото страната е разчитала на лигнитни въглища, а напоследък се фокусира основно върху възобновяемите енергийни източници. В момента над 50% от производството на енергия в Гърция се получава от слънчева и вятърна енергия - промяна, която е превърнала страната от нетен вносител в износител на електроенергия.

Мицотакис обаче смята, че Европа ще се затрудни да постигне целите си за стратегическа автономност, енергийна сигурност и индустриална конкурентоспособност без ядрена енергия.

Той обяви, че предишният скептицизъм на Европа към ядрената енергия може да е бил "стратегическа грешка" и приветства факта, че няколко държави сега преразглеждат позициите си.