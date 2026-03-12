Силно земетресение стресна Гърция

Земетресение с магнитуд 4,8 е регистрирано днес в 12:14 часа местно (и българско) време в централната гръцка област Евритания, съобщава АНА-МПА, цитирана от БТА.

Според други източници обаче, които се позовават на данни на Европейския средиземноморски център, трусът е бил с магнитуд от 5,1 по Рихтер и на дълбочина около 10 километра.

Агенцията уточнява, че трусът е бил на 233 километра северозападно от столицата Атина.

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина епицентърът на земетресението се намира на 11 километра североизточно от Раптопулос в Евритания.

