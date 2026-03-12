Любопитно:

Силно земетресение стресна Гърция

12 март 2026, 14:30 часа 416 прочитания 0 коментара
Силно земетресение стресна Гърция

Земетресение с магнитуд 4,8 е регистрирано  днес в 12:14 часа местно (и българско) време в централната гръцка област Евритания, съобщава АНА-МПА, цитирана от БТА.

Според други източници обаче, които се позовават на данни на Европейския средиземноморски център, трусът е бил с магнитуд от 5,1 по Рихтер и на дълбочина около 10 километра.

Още: Нов земен трус в Кахраманмараш, Турция

Агенцията уточнява, че трусът е бил на 233 километра северозападно от столицата Атина.

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина епицентърът на земетресението се намира на 11 километра североизточно от Раптопулос в Евритания.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Земетресение разтърси района на Арта в Гърция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Земетресение Гърция епицентър магнитуд
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес