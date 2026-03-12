Румъния разреши на САЩ да ползват нейна база за удари срещу Иран

Румънският парламент прие искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Решението бе взето с 272 гласа "За", 18 "против" и пет "въздържал се". Извънредното заседание, което бе предавано на живо, премина под знака на скандали и освирквания от страна на опозицията.

Американски самолети за зареждане на гориво, оборудване за наблюдение и оборудване за сателитна комуникация ще бъдат разположени във военновъздушната база "Михаил Когълничану" край Констанца в Румъния. Такива ще има и във военната база край Клуж.

"Оборудването е отбранително. Това е оборудване, което повишава сигурността на Румъния. Уверявам румънците, че нямат причина за безпокойство. Страната им е безопасна", заяви президентът Никушор Дан веднага след заседанието.

Министърът на националната отбрана Раду Мируца обясни, че не става въпрос за вкарване на Румъния във война, че страната не става мишена, нито става по-слаба. "Това, което се гласува, е повишаване на сигурността. Необходими са технически отбранителни способности", каза той.

"Румъния има не само правото, но и отговорността активно да допринася за консолидирането на регионалната сигурност. В този контекст одобрението на искането на САЩ представлява естествен и необходим жест", заяви председателят на Камарата на депутатите и председател на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну.

Остри коментари

Последваха остри коментари от страна на опозицията. "Румъния влиза във военен конфликт. Ние подкрепяме участието в отбранителни действия, инициирани от нашите американски партньори, и задълженията на партньорите от НАТО, но не можем да вземаме решения сляпо", каза лидерката на крайнодясната Партия на младите хора Анамария Гаврила. Тя настоя за оставка на правителството и за отстраняване на президента Никушор Дан.

"Този ​​документ е направен на коляно. Само 64 депутати са се запознали с този класифициран документ. Ние носим отговорността да гарантираме, че никой гражданин не е изложен на риск. Да, ние ценим партньорството със САЩ, но носим отговорността да защитим румънците от война", отбеляза лидерът на националистическия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион.

Депутатите от крайнодясната SOS Румъния поискаха документа да бъде разсекретен. Част от тях застанаха до трибуната с плакати с надпис "Искаме мир, не война".