Румъния под страх, че е в същото положение като България: Дойдат ли US самолети, влизаме във войната!

Разполагането на американска военна техника, която да се използва във войната в Иран, би направило Румъния съучастник в конфликта.

Това обяви пенсионираният командир от румънската армия Санду Валентин Матею, който коментира пред Digi24 какво означава да бъдат разположени американски военни самолети и войски в Румъния, в контекста на войната в Близкия изток, както и за отговора, който Букурещ ще даде след срещата на Висшия съвет за национална отбрана днес.

САЩ искат да разположат изтребители и войски в Румъния

САЩ са поискали от Румъния да приеме изтребители и войски във военновъздушната база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца, в контекста на войната с Иран, съобщи Digi24.

Президентът Никушор Дан свика заседание на Висшия съвет за национална отбрана (CSAT) в сряда в двореца Котрочени, като дневният ред включва "анализ на временното разполагане на военни способности на румънска територия".

В края на октомври 2025 г. Румъния беше информирана от САЩ, че Вашингтон преразпределя силите си в Европа, което включваше и изтеглянето на някои войски, разположени преди това във военновъздушната база "Михаил Когълничану".

Президентът на Румъния Никушор Дан свика заседание на Висшия съвет за национална отбрана днес. Според президентската администрация дневният ред включва "ситуацията в Близкия изток и последиците за Румъния, оценка на въздействието на събитията в Близкия изток върху румънския петролен пазар, както и анализ на временното разполагане на военни способности на румънска територия".

От Пентагона искат разполагане на войски и изтребители във военновъздушната база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца.

Авиобаза "Михаил Когълничану" се счита за стратегическа военна база и би могла да осигури предимство на американците в този конфликт, тъй като е важна точка за изстрелване на изтребители.

Авиобазата "Михаил Когълничану" е използвана и през 2025 г. от военновъздушните сили в контекста на конфликта между Израел и Иран.

Опасенията от въвличане на Румъния във войната

Санду Валентин Матею подчерта, че ако искането на САЩ бъде удовлетворено, "ще има реакция и естествено, ще трябва да сме готови за отговора, но ние имаме стратегически партньор и винаги сме подчертавали приятелството си със САЩ".

Матею обясни, че в момента, въпреки че могат да летят с презареждане от САЩ, американските бомбардировачи B1 летят от базата "Феърфорд" в Обединеното кралство до Иран и изпълняват бойни мисии там.

"Естествено, теоретично можем да говорим за разполагане в Румъния, било то на самолети за презареждане по време на полет, било то на бойни изтребители. И в момента, в който те започнат да действат директно от нашата територия, ние ставаме въвлечена страна в конфликта и възникват проблеми с международното право. Политическото решение, естествено, ще има съответната тежест. Но от военна гледна точка разстоянието от Иран до Букурещ е наполовината на разстоянието между Иран и Великобритания или Иран и "Диего Гарсия" (британската база в архипелага Чагос - бел. ред.)", коментира той.

На въпроса на какви рискове ще бъде изложена Румъния, ако приеме това разполагане, командирът на резерва отговори, че всичко зависи от това какво решение се вземе.

"Може да е просто разполагане на самолети за поддръжка или пък разполагане на самолети, които изпълняват бойни мисии, излитащи от нашата територия. И тогава се появяват неща, както ви казах, елементи на международното право. Естествено ще има реакция и естествено ще трябва да сме подготвени за отговора", заяви той.

По отношение на евентуалния отговор на Иран Матею заяви, че "що се отнася до балистичните ракети, Иран вече няма тази първоначална плътност, но дроновете продължават да са опция".

"Иран може да отмъсти на държавите, които смята за замесени, ако американската атака стартира от тяхната територия или американски самолети преминават през въздушното им пространство. Тогава може да се опита да нанесе удари с балистични ракети, както стана с Кипър и Турция. Да не говорим за страха от активиране на спящи терористичните клетки", заяви експертът.

На въпрос дали Румъния може да стане мишена на Иран, пенсионираният командир Санду Валентин Матею отговори утвърдително.

"Да, Техеран вече заяви, че ще удари всяка държава, която е замесена в конфликта - чиито бази или въздушно пространство се използват за атаки. Иран разполага с ракети, които могат да ударят Югоизточна Европа", заяви той.