Сърбия интегрира китайския свръхзвуков "убиец на самолетоносачи" на руските си МиГ-ове

11 март 2026, 8:57 часа 291 прочитания 0 коментара
Сърбия е интегрирала китайски хиперзвукови/свръхзвукови ракети CM-400AKG в своите руски изтребители МиГ-29SM. Новината съобщават редица издания, включително украинското "Милитарний" и турският информационен проект Clash Report. Тя е базирана на кадър в социалните мрежи - няма официално изявление на Белград по въпроса. Анализаторът на снимката обаче сочи, че от 8 месеца насам сръбски военнотранспортни самолети са летели по дестинации в Африка и Близкия изток и вероятно някои от товарите са били китайските ракети.

Интеграцията, която вероятно е извършена още преди около година с помощта на китайска система WZHK-1 "plug-and-play", позволява на изтребителите да изстрелват китайските оръжия, без да има нужда да се модифицира авиониката на самолета. Всъщност, системата позволява управление на ракетите по безжичен път, чрез таблет в пилотската кабина.

Ракетите, които имат обхват 240-400 километра и развиват скорост от 5-6 маха (3,5-4,5 маха във финалната фаза на полета, когато ракетата вече се насочва директно към целта), значително увеличават способността на Сърбия да нанася удари на далечни разстояния. CM-400AKG е проектирана за удари по наземни цели, радарни станции и кораби - известна е с прозвището "Убиец на самолетоносачи". С тези ракети руските МиГ-29 се превръщат в многоцелеви изтребители, а не играят роля само на прехващачи.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
