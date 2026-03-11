Сърбия интегрира китайския свръхзвуков "убиец на самолетоносачи" на руските си МиГ-ове

Сърбия е интегрирала китайски хиперзвукови/свръхзвукови ракети CM-400AKG в своите руски изтребители МиГ-29SM. Новината съобщават редица издания, включително украинското "Милитарний" и турският информационен проект Clash Report. Тя е базирана на кадър в социалните мрежи - няма официално изявление на Белград по въпроса. Анализаторът на снимката обаче сочи, че от 8 месеца насам сръбски военнотранспортни самолети са летели по дестинации в Африка и Близкия изток и вероятно някои от товарите са били китайските ракети.

#Serbia #China | #BREAKING A MiG-29SM of the Serbian 🇷🇸 AirForces was reportedly observed today carrying the Chinese 🇨🇳 CM-400AKG, which has a range of up to 250km.



For the past 8 months, Dunav Intel has extensively reported on Egyptian 🇪🇬, Emirati 🇦🇪 and Jordan 🇯🇴 military… https://t.co/bvZEFbxU1K pic.twitter.com/axrOUfeTdw — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) March 9, 2026

Интеграцията, която вероятно е извършена още преди около година с помощта на китайска система WZHK-1 "plug-and-play", позволява на изтребителите да изстрелват китайските оръжия, без да има нужда да се модифицира авиониката на самолета. Всъщност, системата позволява управление на ракетите по безжичен път, чрез таблет в пилотската кабина.

Ракетите, които имат обхват 240-400 километра и развиват скорост от 5-6 маха (3,5-4,5 маха във финалната фаза на полета, когато ракетата вече се насочва директно към целта), значително увеличават способността на Сърбия да нанася удари на далечни разстояния. CM-400AKG е проектирана за удари по наземни цели, радарни станции и кораби - известна е с прозвището "Убиец на самолетоносачи". С тези ракети руските МиГ-29 се превръщат в многоцелеви изтребители, а не играят роля само на прехващачи.

Serbia has integrated Chinese CM-400AKG hypersonic/supersonic missiles onto its MiG-29SM fighter jets.



The missiles (≈240–400 km range, up to ~Mach 5–6) greatly boost Serbia’s long-range strike capability.



The integration was done using a Chinese WZHK-1 “plug-and-play” pylon… pic.twitter.com/8AAFHni3y7 — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

