Мицкоски със стратегия срещу България: Пак говори за двустранен проблем

Целта на Република Северна Македония е „първо да си свърши домашната работа, свързана с дневния ред на реформи, а след това остава на ЕС да реши дали ще продължи да прави процеса на присъединяване на Северна Македония двустранен“. Това е заявил министър-председателят на страната и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски във връзка с европейския път на страната, предава македонската телевизия 21.

„Македонският път към Европа неизбежно е свързан с волята на 27-те държави-членки, една от които е и България. Знаете, че с тях имаме проблем, но нашата цел е да си свършим домашната работа, да се подготвим, да приключим всички отворени въпроси, свързани с дневния ред на реформи, всички реформи, които сме предвидили, да ги завършим“, коментира Мицкоски.

Той добави, че след като направи всичко това, РСМ ще остави на 27-те страни членки да решат дали ще направят този процес двустранен или ще се основава на критериите, които са имали всички страни, които са се присъединили към към ЕС до този момент.

Опозицията му каза как не се пише домашно

Междувременно от опозиционната СДСМ обърнаха внимание на македонския премиер, че въпросното домашно за ЕС не се върши с „Нощни вълци“.

"Домашното за ЕС не се върши с агресивна анти-ЕС кампания. Вярно е, че има проблем с България, но вие умишлено го създавате и задълбочавате. Вместо реформи, вие умишлено произвеждате конфликти със съседите, отваряте отново затворени въпроси, с единствената цел да оправдаете изолацията и да избегнете реални решения", предаде "Либертас". ОЩЕ: Нов антибългарски удар от Северна Македония, този път заради Мара Бунева