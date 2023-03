Мицотакис ще мобилизира всички ресурси за модернизацията на гръцките жп линии

Обещанието идва след след влаковата катастрофа, убила поне 57 души в нощта на 1 март и последвалите масови стачки на железничарите, които искат незабавни мерки за сигурността на пътниците след катастрофата.

Мицотакис благодари на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Благодаря ти за бързия отговор на молбата на Гърция. "Решени сме да мобилизираме всички налични ресурси. Радваме се, че можем да разчитаме на нашите европейски партньори за съдействие", написа още гръцкият премиер в Twitter.

