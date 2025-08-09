УЕФА наказа Ямал и Левандовски за допинг и остави Барселона без треньор за старта на Шампионска лига

Проблеми от миналия сезон застигнаха Барселона. УЕФА не показа милост към каталунците след елиминацията им от 1/2-финала на Шампионска лига срещу Интер Милан на "Сан Сиро". Според испанското издание Marca, Ламин Ямал и Роберт Левандовски ще бъдат глобени с по 5000 евро за това, че не са се явили незабавно на допинг контрола след мача. Пропуск в протокола, който, макар и да не носи спортни последици, поставя под въпрос спазването на правилата от страна на клуба.

Солена глоба за треньора на Барса

Най-тежкото наказание обаче е наложено на треньорския щаб. Ханзи Флик е глобен с 20 000 евро и ще пропусне първата среща на тима в Шампионска лига от новия сезон заради нарушаване на общите принципи на поведение и основните правила за прилично поведение. Неговият асистент Маркус Сорг е получил същото наказание, което означава, че никой от двамата няма да бъде на пейката на Барса за първия им европейски мач.

Наказанието идва след разгорещен сблъсък в Италия, където Флик получи жълт картон от полския съдия Шимон Марчиняк и по-късно изрази разочарованието си на пресконференцията: "Не искам да говоря твърде много за съдията, но всяко решение 50/50 беше в тяхна полза." Жребият за фазата на Шампионска лига ще се проведе на 28 август и Барса вече знае, че ще започне кампанията си без старши треньора си и неговия асистент.

