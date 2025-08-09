Лука Модрич може да се завърне в Реал Мадрид съвсем скоро

Лука Модрич сложи край на кариерата си в Реал Мадрид през юни тази година. След тринадесет години на "Сантяго Бернабеу" и шест трофея от Шампионската лига, хърватският халф се премести в Милано. Той подписа договор за една година с Милан с опция за удължаване от 12 месеца. Въпреки тъжната раздяла с клуба, един от най-великите халфове в историята на "лос бланкос" е изразил желанието си един ден да се завърне в испанската столица.

Флорентино Перес оставя вратата за завтръщане на Модрич отворена

Това завръщане обаче няма да бъде като играч. На 39 години Модрич си представя бъдеще като треньор след пенсионирането си. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес го е уверил, преди да напусне, че вратите към младежката академия винаги ще останат отворени за него.

Младежката академия на Реал Мадрид, известна като "Ла фабрика", е била отправна точка за треньорските кариери на забележителни личности като Зинедин Зидан и Шаби Алонсо. Когато Модрич реши да закачи обувките, той може да започне работа с един от младежките отбори на академията. Самият той вижда треньорската кариера като естествено развитие във футболното си приключение.

Започването в академията може да послужи като идеална тренировка за Модрич, подготвяйки го за по-големи предизвикателства в бъдеще и може би дори да го постави начело на "Сантяго Бернабеу". През последните години Реал Мадрид често поверява на бивши играчи мениджърски роли, оценявайки дълбокото им разбиране на философията на клуба. Засега обаче Модрич продължава активната си кариера и се готви за предстоящия сезон с Милан. Въпреки това той вече обмисля бъдещите си стъпки и плановете му след пенсионирането изглежда включват потенциално завръщане в испанската столица.

