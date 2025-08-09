"Време е за смяна на пилотите във Ферари": Има "фаворити" за мястото на Хамилтън

Преди началото на сезона Люис Хамилтън твърдеше, че е ободрен от преминаването си във Ферари. Той чувстваше, че това е новото начало, от което се нуждае след трудния край на престоя си в Мерцедес, но чувствата му сега са почти същите като през 2024 г., когато записа най-лошото си представяне в историята на Формула 1. Хамилтън все още не е печелил подиум за отбора от Маранело, с изключение на спринт състезанията. Седемкратният шампион се затруднява да се адаптира към SF-25, като е шести в класирането със 109 точки.

Престоят на Хамилтън във Ферари продължава да не върви по план

Ферари внесоха нови подобрения на задното окачване, за които Хамилтън настояваше, но дори това не подобри формата му, тъй като той претърпя двойно елиминиране в Q1 в Белгия. Британецът се възстанови и завърши на 7-мо място, но съотборникът му Шарл Льоклер се адаптира моментално към подобренията, за да завърши трети. Гран При на Унгария беше поредното бедствие за 40-годишния пилот, тъй като той беше елиминиран във втората квалификация, докато Льоклер спечели пол позишън. Хамилтън беше напълно обезсърчен след квалификацията, дори заяви, че отборът трябва да смени пилотите.

Хамилтън настоя, че все още иска да се състезава в интервюто си след състезанието, но разочарованието му беше ясно. Ферари ще се тревожи за това дали ще се задържи на второ място в шампионата на конструкторите през 2025 г., като Мерцедес е само на 24 точки зад тях. Те ще искат да видят как Хамилтън подобрява формата си, но Жак Вилньов смята, че британецът "сега осъзнава" колко различни са нещата в Маранело.

ОЩЕ: "Изобщо не е това, което очаквах": Люис Хамилтън с признание за трансфера си във Ферари

"Следващата година ще бъде истинският сблъсък между Хамилтън и Льоклер"

В интервю за La Gazzetta dello Sport, шампионът от Формула 1 от 1997 г. не скри изненадата си от това колко "деморализиран" е бил Хамилтън. Но той отбелязва, че досега е бил свикнал да работи само с двигатели на Мерцедес: "Луис идва от съвсем различен произход във Формула 1 и винаги е работил с английските и немските методи в миналото", каза той. "Сега той осъзнава колко различно е всичко във Ферари. Със сигурност е изненадващо да го видим толкова деморализиран." На въпроса дали на Хамилтън трябва да се даде време, Вилньов добави: "Следващата година ще бъде истинският сблъсък с Льоклер. Тази кола не е проектирана за Хамилтън и с новите правила всичко ще бъде нулирано през 2026 г."

Лятната почивка не можеше да дойде в по-удобен момент за Ферари, тъй като е необходимо огромно нулиране за звездния им пилот. Изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали смята, че Хамилтън ще бъде много силен след лятната почивка, тъй като все още има увереност във способностите си. Но коментарите на британеца на Гран При на Унгария са изключително тревожни, а други ключови фигури имат много по-малко позитивни прогнози.

Деймън Хил предупреди Хамилтън, че ще става все по-трудно, след като видя колко обезсърчен беше в Унгария. Мартин Бръндъл не смята, че Хамилтън ще остане още два сезона във Ферари, като договорът му изтича в края на 2026 г., но има опция за още една година. Бърни Екълстоун би заменил Хамилтън с Исак Хаджар или Габриел Бортолето, ако реши да напусне Ферари. 40-годишният ще разчита на правилата на Формула 1 за 2026 г., за да му осигурят бърза кола, но ако те не успеят, може да прекрати невероятната си кариера.

ОЩЕ: Посъветваха Люис Хамилтън да помисли за пенсия след поредното разочарование с Ферари