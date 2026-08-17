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Извънредни арести за пожарите в Хърватия: Разследват версия за тероризъм със сръбска връзка

17 август 2026, 14:59 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Извънредни арести за пожарите в Хърватия: Разследват версия за тероризъм със сръбска връзка

Хърватската полиция в хърватския град Задар е приключила криминално разследване на трима хърватски граждани на 46, 45 и 42 години и 33-годишен полски гражданин. Всички те са от сръбска националност и са заподозрени в умишлено палежене на десет места в Задарска жупания, предаде хърватската медия "Индекс". Както RTL съобщи вчера специализирана прокуратура в Хърватия за борба с корупцията и организираната престъпност също се е намесила в случая поради подозрение за тероризъм.

Искали да застрашат живота и имуществото на голям брой хора

 Полицията ги е открила и арестувала в събота, 15 август, малко след 20:00 часа в кола със задарски регистрационни номера, след като граждани са съобщили, че някой пали огън по пътя в по-широкия район на Бенковац.

Криминалното разследване установи, че четиримата са действали по предварителен план и взаимно съгласие. В петък и събота, 14 и 15 август, те умишлено са запалили пожари със запалка с цел да застрашат живота и имуществото на голям брой граждани, се казва в полицейското съобщение. ОЩЕ: В Гърция пламнаха нови горски пожари

Връзка с около 10 пожара

Те запалиха пожари в района Били Бриг на Задар и в още осем района. Според досегашните съобщения, автомобил, собственост на 53-годишен мъж, е напълно изгорял в Били Бриг, докато пожар между Шкабрня и Земуник Дони е изгорял напълно 43 маслинови дървета в маслиновата горичка на 48-годишен собственик.

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Всички пожари са потушени от пожарникари с помощта на хеликоптери и военновъздушни сили, причинявайки големи материални щети, чийто точният размер все още се установява.

В тях са намерени и оръжия

След ареста, полицията, въз основа на заповед от Окръжния съд в Задар, претърси домовете, помещенията и автомобилите, използвани от заподозрените. От 42-годишния мъж е иззета полуавтоматична пушка с 44 патрона, а от 46-годишния - пистолет и няколко мобилни телефона.

И четиримата заподозрени са предадени на надзирателя по задържането в полицейското управление в Задар, а наказателният доклад е препратен на Общинската прокуратура в Задар. Полицията, в сътрудничество с прокуратурата, продължава разследването. ОЩЕ: В САЩ се давят от рекордни наводнения, на Балканите и в Европа горят пожари (ВИДЕО)

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Пожари Горски пожари Хърватия тероризъм етнически сърби
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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