Еди Рама след прегръдки с Макрон: Албания беше изслушана с внимание и уважение (ВИДЕО)

Албанският премиер Еди Рама сподели в социалната мрежа видео от срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения, посочвайки, че страната му е била изслушана с уважение и внимание на тази среща, става ясно от неговия Facebook. По думите му страната е била изслушана относно предизвикателставта и общото европейско бъдеще. В публикацията си Рама публикува ключови моменти от срещата на върха, като подчертава присъствието и ангажираността на Албания в този важен политически форум, пише албанската телевизия Top Channel.

На кадрите се вижда как албанският премиер първо е посрещнат официално на червения килим за срещата, а после как си разменя приятелска прегръдка с френския президент Еманюел Макрон. На кадрите се вижда и как Рама разговаря с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а след това как позира за обща снимка с европейските лидери.

Срещата на върха в Ереван

Осмата среща на върха на Европейската политическа общност събра лидери от целия континент и отвъд него в Ереван, Армения, под мотото „Изграждане на бъдещето: Единство и стабилност в Европа“. Във време на дълбока геополитическа трансформация, лидерите обсъдиха как да си сътрудничат по-тясно и да координират действията за укрепване на демократичната устойчивост , подобряване на свързаността и засилване на икономическата и енергийната сигурност . Срещата на върха беше съпредседателствана от Антонио Коста , председател на Европейския съвет, и Никол Пашинян , министър-председател на Република Армения.