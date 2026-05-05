В Сърбия изглежда са забравили за тезата си за сръбско-шопска нация в България, а вече говорят за тиморумънци у нас. В деня на храбростта и на празника на Бългапрската армия - 6 май в Националната библиотека в сръбския град Бор ще бъдат представени книгите на изследователя д-р Славолюб Гацович "Път към светлината" и "Между два свята", пише регионалната сръбска онлайн медия istmedia.

Според материала тимо румънците живеят в Източна Сърбия, в областите Зайчар, Бор, Браничево и Поморавие, както и в Северозападна България, във Видинския край.

Не изглежда случайно, че освен автора, за книгите ще говори и изглежда руски учен в лицето на д-р Наталия Голант от Музея по антропология и етнография „Петър Велики“ на Руската академия на науките от Санкт Петербург, както и румънския учен Диана Силвия Шолкотович, доктор по антропология.

Румънците в България

Румънците в България включват малка етническа група, официално преброена на около 891 души през 2011 г., а в преброяването през 2021 г. като власи са се самоопределили 1643 души.

Проблеми по тези теми между България и Румъния няма, двете страни са членове на НАТО и на ЕС, даже и са част от Шенгенското пространство.

Не изглежда случайно обаче, че наскоро имаше среща между румънския президент и държавния глава на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова. Знаем, че за страната все по-усилено се говори както от анализатори, от медии, така и от самите македонски опозиционни политици, че е под сръбско влияние и именно Сърбия й пречи на европейската интеграция. ОЩЕ: Силяновска потърси помощ за ЕС и от Румъния