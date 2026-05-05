Новата власт:

Забравиха за сръбско-шопската нация: В Сърбия говорят за тиморумънци в България

05 май 2026, 17:10 часа 908 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Румен Скрински
Забравиха за сръбско-шопската нация: В Сърбия говорят за тиморумънци в България

В Сърбия изглежда са забравили за тезата си за сръбско-шопска нация в България, а вече говорят за тиморумънци у нас. В деня на храбростта и на празника на Бългапрската армия - 6 май в Националната библиотека в сръбския град Бор ще бъдат представени книгите на изследователя д-р Славолюб Гацович "Път към светлината" и "Между два свята", пише регионалната сръбска онлайн медия istmedia.

Според материала тимо румънците живеят в Източна Сърбия, в областите Зайчар, Бор, Браничево и Поморавие, както и в Северозападна България, във Видинския край.

Не изглежда случайно, че освен автора, за книгите ще говори и изглежда руски учен в лицето на д-р Наталия Голант от Музея по антропология и етнография „Петър Велики“ на Руската академия на науките от Санкт Петербург, както и румънския учен Диана Силвия Шолкотович, доктор по антропология.

Румънците в България

Румънците в България включват малка етническа група, официално преброена на около 891 души през 2011 г., а в преброяването през 2021 г. като власи са се самоопределили 1643 души. 

Проблеми по тези теми между България и Румъния няма, двете страни са членове на НАТО и на ЕС, даже и са част от Шенгенското пространство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Не изглежда случайно обаче, че наскоро имаше среща между румънския президент и държавния глава на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова. Знаем, че за страната все по-усилено се говори както от анализатори, от медии, така и от самите македонски опозиционни политици, че е под сръбско влияние и именно Сърбия й пречи на европейската интеграция. ОЩЕ: Силяновска потърси помощ за ЕС и от Румъния

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румъния Сърбия Босилеград Северозападна България шопи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес