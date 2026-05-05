Опозицията в Скопие: България не отрича нашата идентичност (ВИДЕО)

Не сме чули никъде от България, че тя отрича нашата идентичност, заяви лидерът на македонската опозиционна партия СДСМ Венко Филипче, предаде "Макфакс". Опозиционният лидер заяви, че никой не е враг на Северна Македония и че българите не са врагове на страната. Според опозицията македонският създава изкуствени врагове, разделя гражданите на предатели и патриоти, а всъщност нищо не се прави, допълва македонската медия "Во центар".

"Имаме едно нещо, което трябва да направим, и знаем какъв е пътят напред, за да започнем наистина реформите и наистина да започнем реформите, които ще продължат пътя на европейската интеграция, а това са конституционните промени", заяви Филипче, допълва 24.mk.

Мицкоски обвини опозицията, че коленичи

Според Мицкоски СДСМ трябва да застане до правителството в защита на националните интереси.

"Съжалявам, че за пореден път решиха да коленичат пред чужди интереси, вместо да застанат рамо до рамо с правителството в защита на националните интереси, но добрата новина е, че скоро ще има избори и след тези избори партията, която той ръководи, ще бъде маргинализирана. Надявам се той и подобните му да изчезнат завинаги от политиката и да се появят хора, които обичат родината си, които са истински патриоти и които ще се борят за тази страна заедно с това правителство и с мен", подчерта Мицковски, допълни македонската медия "Вечер".