Ще поевтинее ли морето в Хърватия? Властите поискаха "разумни цени"

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович за пореден път призова туристическия сектор да определи разумни цени, оценявайки, че това е ключов въпрос, който ще повлияе на предстоящиь туристически сезон, предаде хърватската медия "Индекс".Думите на Пленкович дойдоха по време откриването на 5-ата сесия на Съвета за управление на развитието на туризма. Събитието събра множество представители на туристически асоциации, компании и гилдии в Националната и университетска библиотека (NSK), присъстваха няколко министри, включително управителя на Хърватската национална банка Борис Вуйчич.

„Нашето желание е всички вие да правите добър бизнес заедно, но също така и държавата да печели“, добави още Пленкович.

Ценообразуването в туризма

Пленкович припомни, че инфлацията през април е била 5,8 процента на годишна база, което е следствие и от покачващите се цени на енергията, и заяви, че трябва да се внимава покачващите се цени на услугите да не допринасят за нарастващата инфлация.

"За да бъде днешната среща ефективна", каза той, "би било добре тя да има по-конкретни последващи действия по отношение на ценообразуването".

Той заговори за по-добър начин, отколкото е било миналата година.

„Това би било най-голямата полза за нас и, разбира се, за сектора и за растежа на хърватската икономика като цяло“, подчерта Пленкович, като изтъкна ценовата политика и качеството на услугите като най-важни.

„Пожеланието е всички вие да правите добър бизнес заедно, но ние да се възползваме от това като държава, като икономика и като общество и да знаем, че сме изпратили важни послания навреме", каза той.