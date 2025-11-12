Мъж държал под ключ близо 60 котки, за да умрат от глад

След жестокото прегазване на кучето Мая в столичния квартал "Разсадника", се оказа, че в съседни на България страни също има подобни прояви на жестокост към животни. 63-годишен мъж на малкия гръцки остров Донуса е бил глобен с над 1,7 милиона евро за измъчване на животни. За случая съобщи гръцкото издание Kathimerini, като изданието се позова на информация на властите във вторник.

Котки под ключ, за да умрат от глад

Мъжът е държал 58 котки заключени и недохранени, съобщи полицията от отдела на Наксос и Малките Циклади. Той е арестуван след оплаквания и е обвинен в тежко престъпление съгласно законите за защита на животните в страната.

Заподозреният е отведен в прокуратурата на Наксос.

Имало ли е и други нарушения?

Очаква се общата глоба да надхвърли сумата от 1,74 милиона евро, тъй като властите все още разследват допълнителни нарушения, включително липсата на микрочипове и здравни досиета за котките. ОЩЕ: Нарочно блъснал куче: Арестуваха шофьор в Гърция

Насилието над животни в Гърция

В Гърция действа закон срещу малтретирането на животни, който предвиждаше по-строги наказания. Преди години страната въведе по-тежки наказания за убийство или изтезание на животни. Тези деяния вече се преследват като тежки престъпления и носят затвор до 10 години и глоба до 50 000 евро. По данни на гръцката полиция през последните 4 години има повече от 16 000 жалби за насилие над животни, докато от 2019 г. до първата половина на 2022 г. са извършени общо 1135 ареста. Наложените глоби достигат 8 675 885 евро за 6 414 граждани със склонност към злоупотреба и 5 581 преписки са приключили. Средно всеки ден през последните 4 години властите получават единадесет жалби на ден за случаи на насилие над животни, една от които води до арест на лицето, от което се оплаква, пише parallaximag. ОЩЕ: Разследват масово отравяне на котки в Солун