Над 40 000 души на протести в Гърция (ВИДЕО)

Полицията съобщи, че в цялата страна са протестирали повече от 40 000 души, от които 25 000 в Атина и по около 8 500 в следващите по големина градове в страната - Солун и Патра.

"Това престъпление няма да бъде забравено", скандираха демонстрантите от левия съюз ПАМЕ, докато тълпата се придвижваше към парламента в столицата. Студенти крещяха "убийци", а участниците в шествието хвърляха листовки с министър-председателя Кириакос Мицотакис, изобразен с шапка на началник-гара, с надпис "вината е на всички, но не и на мен".

