ОМО "Илинден" проби в Гандия: Прокара документ, в който се говори за репресии срещу македонците в България

Непризнатата в България ОМО "Илинден" - Пирин е прокарала документ по време на Общото събрание на Европейски свободен алианс в Гандия, става ясно от публикация на сочената за сепаратистка организация в България във "Фейсбук". Става въпрос за декларация за "македонско малцинство" в България", в която се говори за продължаващи репресии срещу него.

Освен признаване на македонско малцинство, по предложение на ОМО "Илинден" от Алианса искат и политическо представителство, както и официално извинение от България.

"Македонското малцинство в България в момента е изправено пред една от най-тежките кризи на човешките права в Европейския съюз. Тази системна репресия и етническо отричане е пряко продължение на политиките на денационализация, започнати по време на комунистическата диктатура на Тодор Живков", пише още в документа.

Македонско малцинство в България не е признато

Припомняме, че македонско малцинство в България не е признато и то не отговаря на критериите за признаване на малцинства. Македонското малцинство не отговаря на критерия за дълготрайни, трайни и солидни връзки с територията на държавата, тъй като македонската нация е създадена от Коминтерна през 1934 г.

Според преброяването през 2021 г. броят на самоопределилите се като македонци у нас е малко над 1000 души, а и никой не им пречи да работят и да се реализират. Даже имат общински съветник в най-големия местен парламент в България - Столичния общински съвет в лицето на Андрей Зографски.

Партньори на Томас Вайц

Нещо повече - Европейският свободен алианс, от който изглежда е част и ОМО "Илинден", е партньор с Партия "Зелени" на докладчика за европейския напредък на Скопие Томас Вайц.

ОМО "Илинден" е нелегално формирование, познато от края на 90-те години на XX век и буквално се състои от шепа хора. Първоначално е регистрирано като политическа партия, но през февруари 2000 г. регистрацията е прекратена от Конституционния съд на Република България, който определя дейността ѝ за противоречаща на Конституцията като "насочена срещу териториалната цялост на страната".

В този смисъл то противоречи и на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество със Северна Македония от 2017 г., в който двете страни се споразумяха да нямат териториални претенции една към друга.

Междувременно заради отказа на регистрация на партията, Европейския съд за правата на човека в Страсбург многократно е излизал с решения, но те не признават малцинство, нито организации на територията на страната ни. ОЩЕ: "Успехът" на македонската дипломация: Какво точно стана с предложението на Вайц за македонските българи?