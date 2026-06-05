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"Успехът" на македонската дипломация: Какво точно стана с предложението на Вайц за македонските българи?

05 юни 2026, 12:13 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
"Успехът" на македонската дипломация: Какво точно стана с предложението на Вайц за македонските българи?

Македонските медии не навлизат в подробности какво точно се случи с предложението на докладчика за напредъка на Северна Македония Томас Вайц, който искаше вторият протокол с България да бъде поставен под въпрос като част от европейската преговорна рамка. Това се считаше за успех на македонската дипломация и действително беше такъв, защото се стигна до въпросното предложение, като от македонска страна го наричаха накратко "креативното предложение". 

То бележи връх в опитите от страна на правителството на Християн Мицкоски, което още от началото на своя мандат през юни 2024 г. се опитва да предоговори преговорната рамка с ЕС. ОЩЕ: Засега: Скопие не успя в лобизма срещу вписването на българите в македонската конституция

Предизвикателство пред България

Това предложение беше основното предизвикателство пред българските евредепутати и пред българската държава, тъй като то поставяше под въпрос своеобразното продължение и надграждане на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество със Северна Македония с вписване на македонските българи в македонската конституция, с което се цели да им се дадат равни права по примера на албанците, които получиха такива след Охридското споразумение и бяха вписани в конституцията. 

Това е така, защото в македонската конституция вписването на дадени етнси е обвързано с права за разлика от българската. 

Този протокол включваше и ангажименти от македонска страна за разсекретяване на архивите на бившите югославски служби и редактиране на учебници, но основното условие за започване на преговоите съгласно този протоков е именно вписване на българите в македонската конституция. 

Какво се случи с предложението на Вайц?

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Actualnoc.com научи от свой източник в европарлрамента, че въпросното предложение на Томас Вайц е отпаднало още преди преговорите в Комисията по външни работи в Европейския парламент и дори не е подложено на гласуване. 

Припомняме, че такъв призив отправиха всички български евредепутати в свое писмо до докладчиците в сянка по напредъка на Република Северна Македония. ОЩЕ: "Не отваряйте кутията на Пандора": Българските евродепутати към ЕП след лобизма на Скопие

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Европарламент македонски българи Северна Македония Томас Вайц авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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