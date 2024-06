Ранени след взрив и пожар в голям румънски магазин (ВИДЕО)

Взривът е избухнал, след което пламъците са се разпространили в търговския обект на Dedeman в покрайнините на град Ботошани, съобщиха от правителствената агенция за спешна помощ.

In the Romanian city of Botoshanj, a strong explosion occurred in a construction hypermarket



As a result of the resulting fire, people had to be evacuated. Ten people were injured.



The victims, who received burns of various degrees, were hospitalized. According to the mayor,… pic.twitter.com/4izd9wtwNG