Ръст на заплатите в държавния сектор в Хърватия: Ще им завидят ли в България?

След като България вдига с 5% заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации - Хърватия ще направи същото, като за целта балканската държава разполага с 300 млн. евро, предаде хърватската медия "Индекс". Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че синдикатите в държавните служби са приели предложението на правителството за увеличаване на основата за изчисляване на заплатите - днес решението беше взето на телефонно заседание на правителството.

Припомняме, Пленкович заяви, че това решение ще важи и за държавните служби, чиито синдикати все още не са приели предложението.

Решението определя основата за изчисляване на заплатите на служителите в публичните служби, за които се прилагат Законът за заплатите в държавната служба и публичните служби и Основният колективен трудов договор за служителите в публичните служби.

Какво точно беше договорено?

Договорено е основата да се увеличи три пъти през 2026 г. Настоящата основа е 1004,87 евро, а планираното увеличение изглежда така: 1 април: увеличение до 1015 евро (увеличение от 1,01%); 1 август: увеличение до 1025 евро (допълнителни 1,0%) и 1 декември: увеличение до 1035 евро (последни 1,0% за тази година).

Добри новини и за отпуските

В допълнение към основната, преговорните комисии се споразумяха да увеличат броя на дните платен отпуск за синдикални дейности от два на три работни дни. ОЩЕ: Изненадващи данни: България е на трето място по ръст на заплатите в ЕС за 2024 г.