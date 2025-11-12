Любопитно:

Изненадващи данни: България е на трето място по ръст на заплатите в ЕС за 2024 г.

12 ноември 2025, 13:57 часа 258 прочитания 0 коментара
Изненадващи данни: България е на трето място по ръст на заплатите в ЕС за 2024 г.

Средният ръст на годишните възнаграждения, приравнени към работа на пълен работен ден, в Европейския съюз е 5,2% през 2024 г. спрямо предходната година, достигайки 37 840 евро, сочат актуалните данни на Евростат. Темпът на увеличение се забавя спрямо отчетеното 6,1% през 2023 г., пише БТА.

В България възнагражденията са се повишили с 13,9% до 15 387 евро годишно, което поставя страната на трето място в ЕС по темп на растеж – след Румъния (16,7%) и Полша (16,6%).

Още: Съдът на ЕС отмени новите правила за минималната заплата

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въпреки това страната ни остава на последно място в Европейския съюз по размер на коригираното годишно възнаграждение, като заплатите у нас представляват 38,7% от средното за ЕС. Година по-рано този показател е бил 35,7%.

В дъното на класацията са още Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро). Най-високи средни годишни заплати за пълно работно време през 2024 г. са отчетени в Люксембург (83 000 евро), Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро).

Още: Изненада: Заплатите в България растат най-много в целия ЕС

Припомнете си в кой град колко получаваме и защо разликите са сериозни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Заплати заплата Евростат увеличение на заплати увеличение на заплатата
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес